«سلة الشارقة» تدعم صفوفها بالأميركي جونز.. وتغلق ملف المحترفين

كشف عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة مشرف كرة السلة في النادي، عدنان الخيال، عن انتهاء إدارة الألعاب بالنادي من إجراءات التعاقد مع المحترف الأميركي ديكوان جونز، لتدعيم صفوف الفريق الأول للسلة في الموسم الجديد، بعقد يمتد لموسم واحد من دون الإفصاح عن قيمة التعاقد. وقال الخيال لـ«الإمارات اليوم»: «يمثل الأميركي جونز الذي استهل مسيرته الاحترافية عام 2012، إضافة للفريق، وإكمالاً لتدعيم صفوف (سلة الملك) على صعيد المحترفين الأجانب للموسم الجديد».

وأوضح: «حرصت إدارة الألعاب الجماعية في النادي على توفير كل سُبل الدعم لإغلاق ملف المحترفين الأجانب بشكل مبكر، إذ يأتي التعاقد مع جونز مكملاً لانضمام مواطنه ديفون سكوت صاحب الخبرات الاحترافية في كل من الدوريات في كندا، والأرجنتين، والبرازيل، وإيطاليا، وآخرها آسيوياً في الدوري الفلبيني والكوري الجنوبي».

وأضاف: «يجيد جونز البالغ طوله 2.03 متر، ويمثل إضافة على صعيد مركز لاعب الارتكاز، مع خبرة احترافية تمتد 11 عاماً، استهلت مع (أورلاندو ماجيك) في دوري السلة الأميركي للمحترفين، قبل الانتقال لخوض تجربة احترافية في الدوري الإيطالي، ومن ثم التوجه في عام 2015 إلى الدوري الياباني، والعودة إلى أوروبا من بوابة الدوري الفرنسي، قبل أن يحط الرحال بداية من عام 2020 لمرة جديدة في الدوري الياباني، جاء آخرها الموسم الماضي مع فريق (شيغا ليكس)».

وعن استعدادات الفريق الأخيرة قبل ضربة بداية الموسم، اختتم الخيال بقوله: «خاض الفريق العديد من التجارب الودية، منها الفوز الأسبوع الماضي على فريق العلا السعودي، الذي يقيم معسكره في الإمارات، قبل خوض آخر التجارب مع فريق نادي الوصل في محطة ختامية قبل ضربة بداية الموسم في (كأس صاحب السموّ نائب رئيس الدولة)، البطولة المرحّلة من الموسم الماضي، التي نلتقي فيها بعد غدٍ، في مباراتنا الافتتاحية بالبطولة مع فريق الظفرة».