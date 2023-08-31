رفعة أغلى من الذهب للربّاع الأردني خطاب في «مونديال دبي»

سجل الربّاع الأردني عبدالكريم خطاب، انجازاً أغلى من الذهب، عندما حطم الرقم العالمي لمنافسات وزن 88 كيلوغراماً، ليحصد المركز الأول والميدالية الذهبية، في بطولة العالم

لـ«رفعات القوة»، خلال منافسات أول من أمس، من البطولة التي تقام في دبي منذ 21 الجاري في فندق «هيلتون الحبتور»، المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس-2024».

وحطم خطاب رقمه القياسي البالغ 250 كيلوغراماً الذي حققه في «مونديال دبي» لعام 2014، بتسجيله في النسخة الحالية لرفعة بلغت 251 كيلوغراماً، محققاً من خلالها المركز الأول والميدالية الذهبية، متفوقاً على الصيني جوني يي، الذي اكتفى بالمركز الثاني والميدالية الفضية برفعة بلغت 234 كيلوغراماً، وليواصل الربّاعون العرب تألقهم، بحلول المصري محمد الألفاط بالمركز الثالث والميدالية البرونزية برفعة بلغت 222 كيلوغراماً.

وبات خطاب الربّاع العربي الوحيد الذي نجح في تحطيم رقم قياسي عالمي في نسخة «دبي-2023»، مؤكداً جدارته بالتأهل المبكر لـ«بارالمبية باريس-2024»، بعد أن استطاع بعد شهر من «بارالمبية طوكيو» من حجز بطاقة تأهله بحصوله على ذهبية بطولة العالم في جورجيا 2021.

وأعرب خطاب عن سعادته بالإنجاز الذي حققه في دبي، وقال في تصريحات صحافية: «إن «أصحاب الهمم العرب على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحقيق نتائج إيجابية تؤهلهم نحو مواصلة الحلم وحصد الإنجازات ،ورفع علم بلدانهم عالياً في كبرى المحافل الدولية».

وأضاف: «رياضة رفعات القوة بالأردن على الطريق الصحيح، والإنجاز هنا في دبي له مردود كبير، في ظل وجود نخبة أبطال العالم الطامحين لتقديم الأداء الأفضل لديهم، في ظل السعي لاعتلاء منصات التتويج جنباً إلى جنب مع حصد أرقام مؤهلة للدورة البارالمبية المقبلة».

الصين تقترب من عرش «رفعات القوة»

اقترب المنتخب الصيني من إعلان نفسه بطلاً متوّجاً لبطولة العالم لرفعات القوة «دبي-2023»، باعتلائه الترتيب العام مع نهاية منافسات اليوم السابع بإجمالي 17 ميدالية ملونة، منها ثماني ميداليات ذهبية، وست فضيات، وثلاث ميداليات برونزية، بفارق كبير عن أقرب منافسيهم المنتخب الإيراني، الذي ارتقى للمركز الثاني بإجمالي ست ميداليات ملوّنة منها (ثلاث ذهبيات وفضيتان وبرونزية).