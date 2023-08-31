«أبوظبي للزوارق السريعة» يختتم معسكر إيطاليا

اختتم فريق أبوظبي للزوارق السريعة أمس معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة سان نازارو الإيطالية استعداداً للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2» التي تنطلق ابتداء من غدٍ وتستمر حتى الأحد المقبل، موعد السباق النهائي والختامي للجولة.

ويطمح فريق أبوظبي إلى الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة لهذا الموسم وتحقيقه للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن سبق وأحرزه ثلاث مرات آخرها كان في موسم 2021، وبدأ متسابقا الفريق راشد القمزي ومنصور المنصوري معسكراً تدريبياً خاصاً في إيطاليا قبل أيام من أجل التحضير والتجهيز للمنافسة، بحضور الطاقم الفني والإداري للفريق.

وتأتي البطولة هذا الموسم كي تقام على مدار أربع جولات، حيث أقيمت الجولة الأولى في ليتوانيا الشهر الماضي، ثم الجولة الثانية والحالية في سان نازارو، وسيكون الختام مع الجولتين الثالثة والرابعة في البرتغال منتصف ونهاية سبتمبر.

ومن المتوقع مشاركة 20 زورقاً في هذه الجولة وبحضور غالبية الأسماء التي شاركت في الجولة الماضية من البطولة، وتستقطب هذه البطولة أسماء قوية وجديدة من مختلف أنحاء القارة الأوروبية للمشاركة، وتأتي مشاركة فريق أبوظبي كي يكون الفريق العربي الوحيد أيضاً والمشارك من آسيا في البطولة، ومنذ 2016 حتى الموسم الحالي.