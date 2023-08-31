الدرمكي: المواطنون يشكلون 90% من اللاعبين المسجلين في كشوفات كلباء

أكد عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، أمين السر العام لنادي اتحاد كلباء، حرص النادي على مواصلة حشد الجهود لتعزيز واستدامة المبادرات والخدمات المجتمعية والثقافية والرياضية التي تخدم مدينة كلباء، وأبناء إمارة الشارقة، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وكشف الدرمكي في تصريح صحافي أن المواطنين يشكلون 90% من اللاعبين الـ616 المسجلين في كشوفات النادي، ويمثلون 11 لعبة جماعية وفردية، تجسيداً لاستراتيجية استقطاب المواطنين، لافتاً إلى أن النادي منذ تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة راشد الكندي، رفع نسبة المواطنين خلال ثلاثة أشهر فقط إلى 90% في الألعاب الفردية، بزيادة 15% على العام السابق، ونسبة 91% في الألعاب الجماعية بزيادة بلغت 14%، وفقاً لخطط النادي بزيادة نسبة المواطنين.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي وصلت فيه نسبة المواطنين في لعبتي الشطرنج والريشة الطائرة إلى 100%، يسعى النادي إلى استكمال نسبة المواطنين المئوية في جميع الألعاب. وقال أمين السر العام للنادي إنه تم العمل على وضع خطة تتضمن عدداً من المبادرات سترى النور خلال الأيام المقبلة لخدمة جميع الفئات، بما فيها أولياء أمور اللاعبين، لأنهم شركاء في تأهيل لاعبين تربويين مثقفين ورياضيين.