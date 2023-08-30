غوران لا يعرف "النصر"

سقط النصر في فخ التعادل الإيجابي 2/2، أمام مستضيفه عجمان، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد بن سعيد، ضمن ذهاب دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وافتتح حمدان الكمالي باب التسجيل للضيوف، مستغلا "دربكة" في دفاع عجمان ليضع الكرة داخل المرمى، "14".

ولكن وليد أزارو، نجح في أن يُعيد المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل، من كرة ركنية لعبها هيكل الشيخاوي، انقض عليها برأسه قبل الدفاع ووضعها على يسار الحارس"29".

وعاد مانولو جابياديني، ليمنح التقدم مجدداً للنصر بتمريرة مثالية من زميله، سمير جابياديني، في عمق دفاع البرتقالي، سدد بيسراه على يمين الحارس" 33".

ثم أعاد علي مدن التعادل مجددا إلى البرتقالي من علامة الجزاء بعد عرقلة وليد أزارو داخل الصندوق لينفذها بنجاح على يسار الحارس "88"

وبذلك يفشل مدرب النصر، الصربي، غوران توميتش، في تحقيق أي انتصار له مع العميد، بعد أن تلقى خسارتين في الدوري من الجزيرة وبني ياس.