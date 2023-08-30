10 مدربين مواطنين في دوري «الدرجة الأولى» للمرة الأولى

ينطلق الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى في التاسع من سبتمبر المقبل، بمشاركة 17 فريقاً، في موسم يشهد العديد من التغييرات، خصوصاً على مستوى الأجهزة الفنية للأندية. ويتميز الموسم الحالي بعدد من المشاهد الجديدة غير المسبوقة، ومنها تعاقد 10 أندية مع 10 مدربين مواطنين في رقم قياسي مقارنة بالمواسم الماضية لدوري الدرجة الأولى، وكذلك غياب المدرب البرازيلي عن المنطقة الفنية، وتناقص عدد المدربين العرب قياساً بالموسم الماضي.

المواطنون

يتصدر المدربون المواطنون المشهد في المنطقة الفنية، وهم: مدرب الظفرة الدكتور عبدالله مسفر، مدرب الجزيرة الحمراء عيد باروت، مدرب دبا الفجيرة حسن العبدولي، ومدرب التعاون بدر طبيب، ومدرب الذيد جمال الحساني، ومدرب الرمس معتز عبدالله، ومدرب سيتي محمد علي البلوشي، ومدرب مصفوت عبدالغني نوح، ومدرب الحمرية محمد إسماعيل، والفجيرة محمد الحوسني.

مسفر والبلوشي

حافظ مدرب سيتي محمد علي البلوشي على منصبه مدرباً للفريق، وأيضاً على كونه أصغر المدربين سناً بين أقرانه المدربين المواطنين بعمر 30 سنة، وذلك بعد النجاحات التي حققها في الموسم الماضي وقيادته لفريقه للبقاء في موسم صعب وقوي على فريق حديث، بينما يُعد مدرب الظفرة الدكتور عبدالله مسفر الأكبر سناً بعمر 61 سنة.

العرب

تقلص عدد المدربين العرب من ستة إلى أربعة مدربين في الموسم الحالي مقتصراً على مدرب دبا الحصن التونسي عثمان النجار، ومدرب مسافي المغربي إبراهيم بفود، ومدرب (غلف إف سي) المصري محمد رمضان جيدا، ومدرب العربي الجزائري فؤاد بومضل.

الأوروبيون

تعاقد العروبة مع المدرب البرتغالي برونو بيريرا، بينما تعاقد نادي غلف يونايتد مع المدرب الويلزي نيل تيلر، وتعاقد نادي يونايتد إف سي مع المدرب الفرنسي لوفيل جوهان أوليريك، وهي من المرات النادرة التي يتواجد فيها ثلاثة مدربين أوروبيين في دوري الدرجة الأولى، بينما يغيب المدرب البرازيلي، حيث كان آخر مدرب هو سيرجيو ألكسندر الذي درب الرمس في الموسم الماضي قبل أن يستقيل وينتقل لدوري آخر.

الرمادي أول مغادر

تعاقد الظفرة مع المدرب المصري أيمن الرمادي لقيادة فريقه الأول، وباشر بالفعل تدريباته التي لم تستمر سوى أسبوع تقريباً، ليتم فسخ العقد بينه وبين النادي بالتراضي من دون ذكر الأسباب، ليتعاقد الظفرة مباشرة مع المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر. وكانت قرعة مسابقة الدوري الدرجة الأولى أسفرت عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول إذ يلتقي الجزيرة الحمراء مع الظفرة، والحمرية مع غلف إف سي، والعربي مع غلف يونايتد، كما يلتقي دبا الحصن مع العروبة، ومسافي مع التعاون ومصفوت مع يونايتد والفجيرة مع سيتي والرمس مع الذيد.

• يُعد مدرب سيتي محمد البلوشي الأصغر سناً بين المدربين، وهو بعمر 30 سنة.