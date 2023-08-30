الصراف: «غلف يونايتد» جاهز لتحدي أول موسم في «الهواة»

أكمل الوافد الجديد لدوري الدرجة الأولى نادي غلف يونايتد استعداداته للمشاركة في أول موسم له في دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق 9 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن صعد إليه، عقب فوزه بلقب الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

وأقام النادي معسكراً في دبي بقيادة المدرب البريطاني نيل تايلور. وقال رئيس نادي غلف يونايتد أحمد الصراف لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق مستعد لتحدي الموسم الأول في الدرجة الأولى، وتابع: انتظم الفريق في أكثر من معسكر تدريبي، للتأكد من سرعة انسجام اللاعبين الجدد، ولاستيعابهم خطط إدارة النادي والجهاز الفني، كما خاض عدداً من المباريات الودية أمام أندية من المحترفين والدرجة الأولى، واستفدنا منها بشكل جيد على المستويين الفني والنفسي.

وتابع: نمتلك جهازاً فنياً بقيادة المدير الفني البريطاني تايلور، الذي يمتلك خبرات في الدوري الإنجليزي سواء كلاعب أو مدرب، حيث عمل مع فرق الدوري الإنجليزي وصولاً إلى منتخب ويلز للشباب، ويساعده المدرب المواطن الكابتن محمد العجماني. وأكد أن: الطموح هو ما قد جعلنا نصل إلى ما نحن فيه الآن، فمنافسات الدرجتين الثالثة والثانية لم تكن سهلة، ولكن يجب علينا أن نكون واقعيين في كل ما هو مقبل، ونرى أن الدرجة الأولى دوري قوي ولا يقل كثيراً عن دوري أدنوك للمحترفين.