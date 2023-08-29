بينتو يختار 28 لاعباً في قائمة المنتخب لمواجهة كوستاريكا ودياً

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي، باولو بينتو، أمس، القائمة الجديدة للمنتخب، التي ضمت 28 لاعباً استعداداً للسفر إلى كرواتيا لخوض معسكر إعداد خارجي هناك، خلال الفترة من الثاني حتى 13 سبتمبر المقبل، وتتخلله مباراة ودية أمام كوستاريكا.

وضمت القائمة الجديدة اللاعبين: خالد عيسى، علي خصيف، عادل الحوسني، محمد الشامسي، وليد عباس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، عبدالله محمد العطاس، بندر الأحبابي، خالد الظنحاني، مبارك أحمد مبارك، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، راشد مهير، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد برمان، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، محمد عبدالباسط، يحيى الغساني، محمد جمعة عيد، فابيو دي ليما، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت وزايد العامري.

وشهدت القائمة استبعاد مدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن، بسبب تعرّضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وسيغيب عن صفوف فريقه الشارقة، بجانب أن القائمة شهدت استبعاد لاعبَي اتحاد كلباء أحمد عامر ومحمد عبدالسلام، وعجمان بلال يوسف، والجزيرة محمد العطاس، والشارقة ماجد سرور، والوصل يوسف المهيري، في حين شهدت عودة كل من عبدالله رمضان، والحارس محمد الشامسي، ومحمد عبدالباسط، ومحمد جمعة عيد، وزايد العامري.

وشهدت القائمة كذلك ضم عناصر جديدة، من بينهم راشد مهير لاعب البطائح، وعبدالله محمد العطاس «الجزيرة»، بجانب اللاعبَين حازم محمد ومبارك أحمد مبارك.

ويلاحظ أن مدرب المنتخب البرتغالي باولو بنتو، ركز في اختياره لهذه القائمة على العناصر الشابة مع وجود أصحاب الخبرة، مثل المدافع وليد عباس وبندر الأحبابي وكايو كانيدو، والحراس علي خصيف وخالد عيسى وعادل الحوسني.

وجاء اختيار القائمة الجديدة للمنتخب بعد مشاهدة الجهاز الفني للاعبين مع فرقهم، خلال الجولتين الأولى والثانية في دوري أدنوك للمحترفين، في حين أن القائمة السابقة التي كانت قد ضمت 26 لاعباً تم اختيار عناصرها قبل انطلاقة الدوري الحالي.

وتوقفت مباريات دوري أدنوك للمحترفين بعد نهاية الجولة الثانية، التي أقيمت أيام 25 و26 و27 الجاري، بسبب المعسكر المرتقب للمنتخب.

ويُعدّ المعسكر المرتقب في كرواتيا، الثاني للمنتخب في عهد مدربه الجديد بينتو، وذلك بعد المعسكر السابق الذي أقيم في النمسا خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى الـ10 من الشهر الجاري، في إطار التحضير للاستحقاقات الخارجية، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر يناير المقبل، والتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه المدرب بينتو، فإن المنتخب سيخوض خلال المعسكر الخارجي مباراة ودية أمام منتخب كوستاريكا.

وسيخوض «الأبيض» في شهر نوفمبر المقبل مباراتين رسميتين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه منتخب البحرين، والفائزين من مواجهتي (اليمن وسريلانكا)، و(نيبال ولاوس) في الدور الأول.

وينتظر أن يركز الجهاز الفني خلال المعسكر الخارجي المرتقب على تجهيز اللاعبين من الجوانب الفنية والتكتيكية، وتطبيق خطط وطرق اللعب، وعملية الاستقرار على العناصر الأساسية، بعدما تركز المعسكر الأخير في النمسا على تعرف المدرب بينتو إلى اللاعبين عن قرب والالتقاء بهم لأول مرة بعد تعاقد اتحاد الإمارات لكرة القدم معه، أخيراً، لتوليه المهمة حتى 2026 خلفاً للمدرب السابق الأرجنتيني ردولفو أروابارينا.

وسيقف المدرب بينتو خلال هذا المعسكر أيضاً على المستويات الفنية للاعبين الذين تم اختيارهم في القائمة الحالية ومدى جاهزيتهم لخوض التحدي الجديد الذي سيواجهه المنتخب الإماراتي في الفترة المقبلة.