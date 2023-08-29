5 ميداليات لمنتخب الشباب للمواي تاي في ختام بطولة العرب بليبيا

حقق منتخب الإمارات نتائج مميزة في ختام منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب، التي أقيمت في ليبيا.

ونجح أبطال الإمارات من حصد خمس ميداليات في اليوم الختامي، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، حيث فاز عزيز الحمادي بذهبية وزن 44 كغم، وتيم هدلة بذهبية وزن 71 كغم، فيما نال عصام أمين فضية 48 كغم، وفضية لراكان أحمد في وزن 40 كغم، في حين حصل جاسر أحمد على برونزية وزن 63.5 كغم.

وفي السياق ذاته، تصدر العراق الترتيب العام برصيد 11 ميدالية، بواقع 6 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، و4 برونزيات، وجاء المغرب ثانيا بـ 12 ميدالية (3 ذهبيات، و7 فضيات، وبرونزيتين)، ومصر ثالثة، بـ 11 ميدالية (3 ذهبيات وفضية، و7 برونزيات)، فيما وقف بالمرتبة الرابعة تونس، بـ 11 ميدالية (ذهبيتين و5 فضيات و4 برونزيات)، في حين جاء منتخب الإمارات بالمرتبة الخامسة بذهبيتين وفضيتين وبرونزية، وبنسبة فوز 60%. حضر اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين ضمن الدور النهائي، محمد الزروق، نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس الاتحاد الليبي، وطارق محمد المهيري، الأمين العام للاتحاد العربي، بجانب أعضاء الاتحاد العربي ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة.