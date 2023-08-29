العين و«إثمار الدولية القابضة» يوقعان عقد شراكة لمدة عامين

أعلن نادي العين توقيع عقد شراكة تسويقية واستراتيجية مع «إثمار الدولية القابضة» لمدة عامين، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في قاعة رئيس مجلس الإدارة، باستاد هزاع بن زايد. وسيظهر شعار الشركة بداية من الموسم الحالي على قميص «الزعيم» من الخلف. وحضر التوقيع العضو المنتدب لنادي العين والشركات التابعة للنادي، حمد نخيرات العامري، وعلي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة (إي أي إتش إثمار الدولية القابضة).

وهذا إلى جانب حضور نجوم الفريق: سفيان رحيمي والتوغولي لابا كودجو وكوامي أتون وإيريك جورجنيس وخالد الهاشمي وحازم عباس وخالد البلوشي، كما حضر محمد الظاهري رئيس لجنة تسيير شؤون شركة العين للألعاب الرياضية وسلطان الظاهري عضو لجنة تسيير شركة العين للاستثمار، وعوض بن صبيح الكعبي عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.