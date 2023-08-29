فضية وبرونزية لمحمد خميس في «مونديال دبي» لرفعات القوة

انتزع بطل الإمارات محمد خميس، أمس، ميداليتين فضية وبرونزية في مونديال دبي لرفعات القوة، بنيله المركز الثاني في المجموع العام لفئة الماسترز لفوق 97 كيلوغراماً، بجانب حلوله ثالثاً في أفضل رفعة ضمن الفئة ذاتها، وذلك في اليوم السادس من منافسات البطولة المقامة منذ 21 الجاري في «فندق هيلتون الحبتور»، وتمتد حتى مساء يوم غدٍ، والمؤهلة بنتائجها إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024». واستطاع خميس تسجيل إجمالي رفعات بلغ 385 كيلوغراماً، بينما عاد المركز الأول إلى البطل الكولومبي فابيو تورس بإجمالي رفعات بلغ 443 كيلوغراماً، وذهب المركز الثالث للأردني معتز الجنيدي برفعات بلغت 220 كيلوغراماً.

وجاءت أفضل رفعات بطل الإمارات في محاولته الثانية مسجلاً 200 كيلوغرام، كانت كفيلة له في حصد برونزية «أفضل رفعة»، خلف الأردني معتز الجنيدي الذي حل وصيفاً برفعه 220 كيلوغراماً، وليذهب المركز الأول للكولومبي تورس برفعه 226 كيلوغراماً.

وأكد رئيس وفد منتخب الإمارات في بطولة العالم لرفعات القوة، عبدالله حسن، أن محمد خميس من ضمن أفضل 8 لاعبين من فئة النخبة في العالم، مشيراً إلى أن «نتيجته في مونديال دبي لا تعكس المستوى الحقيقي له».

وقال في تصريحات صحافية: «يمتلك خميس قدرات أكبر، وكلنا ثقة بعودته إلى مستواه المعهود بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها»، مبيناً أنه لايزال بجعبة البطل البارالمبي الكثير ليقدمه في المراحل المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، خصوصاً خلال دورة «باريس 2024». وعزز المنتخب الصيني غلته بالميدالية الذهبية السادسة، في ختام اليوم الخامس لبطولة العالم لرفعات القوة، مؤكداً صدارته الترتيب العام للبطولة بفارق أربع ميداليات ذهبية عن أقرب منافسيه، المنتخبين النيجيري والإيراني اللذين تشاركا المركز الثاني.

النيجيرية أونينيتشي تحطم الرقم القياسي العالمي مرتين

نجحت النيجرية أونينيتشي في تحطيم الرقم القياسي العالمي مرتين متتاليتين، في مشوارها لحصد أولى ميدالياتها الذهبية، بانتزاعها أمس، المركز الأول لوزن 61 كيلوغراماً للسيدات.

واستطاعت في ظهورها الثاني ببطولات العالم، تسجيل رفعة أولى بلغت 135 كيلوغراماً، قبل أن تنجح في محاولاتها الثانية في رفع 140 كيلوغراماً، ومن ثم تحطيمها الرقم القياسي العالمي بـ144 كيلوغراماً، ثم حطمته مجدداً برفعة بلغت 146 كيلوغراماً، متخطية الرقم القياسي السابق البالغ 142 كيلوغراماً والمسجل باسم مواطنتها لوسي إيجيك وحققته خلال دورة ريو 2016.

وحلت ثانية، المصرية فاطمة قرني، بينما عاد المركز الثالث إلى الصينية جيانجين سوي.