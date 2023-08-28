البرازيلية ماريا تحتفل بذهبيتها الأولى في مونديال دبي لرفعات القوة

ابتسمت المشاركة الرابعة للبرازيلية ماريا دي أندريا، في بطولات العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم، بعد نجاحها أمس، في كسر عقدة «الميدالية الفضية»، وتتويجها بأولى ذهبياتها بانتزاع المركز الأول في منافسات النخبة (سيدات) لوزن 79 كيلوغراماً، وتحطيمها الرقم القياسي لهذا الوزن ضمن المنافسات التي جرت أمس، في ختام اليوم الرابع من منافسات النخبة في مونديال دبي لرفعات القوة.

واستطاعت ماريا في محاولتها الثالثة والأخيرة تسجيل 151 كيلوغراماً، ضمنت لها تحطيم الرقم القياسي بفارق ثلاثة كيلوغرامات عن الرقم السابق، وانتزاعها الذهبية بعد اكتفائها بفضيتي مونديالي المكسيك 2017، وجورجيا 2021، كما أضافت الذهبية الثانية في مسيرتها بعد أن توّجت بذهبية دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

وتفوقت البرازيلية على النيجيرية بوز أومولايو التي حلت في المركز الثاني ونالت الفضية برفعة بلغت 150 كيلوغراماً، فيما ذهبت البرونزية للصينية مايويو هان برفعة بلغت 140 كيلوغراماً. وقالت البطلة البرازيلية في تصريحات صحافية: «فخورة بتحويل حلمي إلى حقيقة، ومعانقة الذهب هنا في دبي بعد تتويجي بذهبية (طوكيو 2020)».

وواصل مونديال دبي تحطيم الأرقام القياسية بعد أن سجلت منافسات السيدات لوزن فوق 73 كيلوغراماً، انتزاع النيجرية كاليفا المعروف ذهبيتها الأولى في بطولة العالم، وتحطيم الرقم القياسي برفعة بلغت 151 كيلوغراماً، متفوقة بفارق كيلوغرام على حاملة الرقم القياسي السابق للفرنسية صوفيا غازواني التي حلت ثالثة، بينما نالت الفضية، الصينية إكسو ليلي.

وفي جانب آخر، اطمأن رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم لرفعات القوة، ثاني جمعة بالرقاد، على لاعب المنتخب التركي مهمت كان، ولاعبة المنتخب التشيلي زنياديت فيرناندا، في زيارة لقسم الحوادث في مستشفى راشد، بعد الإصابة التي تعرضا لها أثناء مشاركتهما في البطولة. ورافق بالرقاد، رئيس القطاع الطبي للبطولة يحيى القباني، وذلك بعد تدخل الأجهزة الطبية التي تولت نقل التركي بعد تعرضه لكسر في الذراع، والإصابة التي تعرضت لها التشيلية فيرناندا في قدمها.

الصين في الصدارة بـ 5 ذهبيات

حافظ المنتخب الصيني مع انتهاء اليوم الرابع من منافسات «النخبة» على صدارة الترتيب العام بإجمالي خمس ميداليات ذهبية، متفوقاً بفارق ثلاث ميداليات على المنتخب الإيراني الوصيف، وتشاركت منتخبات نيجيريا والبرازيل وبريطانيا، المرتبة الثالثة برصيد ذهبية واحدة.