16 ميدالية لـ «أبوظبي لرفع الأثقال» في «البطولة الصيفية»

خطف نادي أبوظبي لرفع الأثقال الأنظار في البطولة الصيفية التي نظمها بمقره في مدينة خليفة، وحصد 16 ميدالية (ست ذهبيات وخمس فضيات وخمس برونزيات)، فيما حقق لاعبه عزالدين الغفير لقب بطل الأبطال، وحل خلفه زميله مؤيد النجار بالفضية، وذهبت البرونزية لأحمد التمادي من نادي دبي.

وعلى صعيد السيدات نالت المصرية دينا بركات المركز الأول في الترتيب العام.

وكان الغفير نال ذهبية وزن 96 كيلوغراماً، إلى جانب ذهبية الترتيب العام، فيما حصل مؤيد النجار على ذهبية وزن 109 كيلوغرامات وفضية الترتيب العام، فيما حصل لاعبو النادي: هادي الكربي على فضية وزن 67 كيلوغراماً، ومنذر عبدالجليل على برونزية الوزن نفسه، وبرونزية لأحمد البخاري في وزن 73 كيلوغراماً، وعثمان الكاس على برونزية وزن 81 كيلوغراماً.

ولدى السيدات فازت لاعبات النادي: زهرة الهاشمي بذهبية وزن 55 كيلوغراماً، وناشيبا ناكاييزا بذهبية 59، ومريم البلوشي بفضية الوزن نفسه، وفي وزن 64 حصلت باولا جارسيا على الفضية، وهدى شكري على البرونزية، وبرسيلا مونسيرات على ذهبية 71 كيلوغراماً، وأنجيلا هيل على فضية وزن 76 كيلوغراماً. وتوج عبدالله الزعابي رئيس مجلس الإدارة، وخليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة، أصحاب المراكز الأولى.