3 سباقات لكأس الوثبة في ضيافة فرنسا اليوم

يشهد مضمار «ضاحية تاربس» في فرنسا اليوم إقامة ثلاثة سباقات لكأس «الوثبة ستاليونز»، للخيول العربية الأصيلة، مخصصة للأمهار والمهرات في سن ثلاث سنوات، بمشاركة 42 خيلاً. ويقام السباق الأول لمسافة 2100 متر على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» «بري فليبر» البالغة جائزته 18 ألف يورو، والمخصص للأمهار في سن ثلاث سنوات، بمشاركة 14 مهراً.

ويشهد السباق الثاني لمسافة 2100 متر، مشاركة 14 مهرة في سن ثلاث سنوات، تتنافس على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» «بري موناليزا (1)»، البالغة جائزته 18 ألف يورو. ويقام السباق الثالث لمسافة 2100 متر، بمشاركة 14 مهرة في سن ثلاث سنوات، تتنافس على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» «بري موناليزا (2)»، البالغة جائزته 18 ألف يورو.