الإمارات والسعودية يوقعان مذكرة تعاون رياضي في القوة البدنية

وقع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ولجنة ألعاب القوة في السعودية مذكرة لتعزيز التعاون الرياضي المشترك في تطوير رياضة القوة البدنية بشكل يتناسب والنقلة النوعية التي تشهدها في البلدين. وتم توقيع مذكرة التفاهم والتعاون في قاعة المؤتمرات في جامعة الشارقة برعاية رئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية فرشاد سلطاني والأمين العام للاتحاد الدولي، الكازاخستانية تيتيانا وبحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات، ورئيس لجنة القوة البدنية فيصل الزعابي والمدير التنفيذي للجنة ألعاب القوة السعودي عبدالعزيز المري.

وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات التحكيمية وتنظيم البطولات والمعسكرات وإقامة المحاضرات والمشاركة في البطولات التي تنظم وفقاً لأجندة الاتحادين الآسيوي والدولي للقوة البدنية.