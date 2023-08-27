«شوارز كيسر» لـ «غودولفين» يبحث عن الانتصار الثالث على التوالي في السباقات اليابانية

يبحث «شوارز كيسر» المملوك لـ «غودولفين» وإشراف المدرب ماساهيرو أوتاكي، عن انتصاره الثالث على التوالي في موسم السباقات اليابانية، حين ينشد اليوم لقب «كينلاند كب» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3»، ويجري لمسافة 1200 متر على مضمار «سابورو» الياباني.

جواد «غودولفين» البالغ من العمر خمس سنوات، تمكن الشهر الماضي من تحطيم الزمن القياسي لمسافة 1200 متر لمضمار «سابورو» ذاته، عندما اندفع للفوز عند سارية خط النهاية للفوز في سباق «شيراكابا ستيكس» في مشاركته الأخيرة، وسبقها بفوز سهل على مضمار «هاكوديت» يونيو الماضي، حين اندفع مسرعاً لانتزاع لقب سباق «يو أتش بي هاي» بفارق 0.75 طول عن زميله في الإسطبل «بلو سبريت» الذي حل بالمركز الثاني.

ويواجه «شوارز كيسر» في «كنيلاند كب» 15 من صفوة جياد السرعة اليابانية، يبرز منهم بطل سباق «تاكاماتسونوميا كينين» لخيول الفئة الأولى «جروب1» العام الماضي الجواد الياباني «ناران هوليغ» بإشراف المدرب يوشيتادا موناكاتا، كما تدخل دائرة المنافسة على اللقب الفرس اليابانية «جوبيلي هيد» بإشراف المدرب تاكويوكي ياسودا التي لم تخرج عن المركزين الأول والثاني في خمس من أصل مشاركاته التسع بعالم السباقات.