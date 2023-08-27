فوز الوحدة حرم الجزيرة «مؤقتاً» من الانتصار الـ 200

حرم فريق الوحدة مستضيفه الجزيرة بعد أن فاز عليه 2-1 مساء أول من أمس، من رقم تاريخي بصورة مؤقتة، إذ كان انتصار الجزيرة سيدخله التاريخ ليصبح ثاني الأندية تحقيقاً للفوز في 200 مباراة في تاريخ مشاركاته في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بعد العين.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية لرابطة المحترفين، فإن الجزيرة خاض خلال تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، 346 مباراة حقق فيها 199 انتصاراً مقابل 68 تعادلاً، فيما خسر في 79 مناسبة، وكان الانتصار على «العنابي» يعني وصوله إلى الفوز الـ200 الذي تجمد مؤقتاً إلى ما بعد فترة التوقف الدولي.

من جانبه أعرب مدرب الجزيرة، الهولندي فرانك دي بور، عن إحباطه الشديد بسبب الخسارة التي تلقاها فريقه في المباراة. وقال في المؤتمر الصحافي: «الكل محبط بسبب الخسارة، خصوصاً أننا لم نكن الطرف الأسوأ، ولم يكن الوحدة أفضل منا، لكنهم سجلوا من كرتين ثابتتين لم نحسن التعامل معهما».

وأضاف: «الكرات الثابتة سلاح هجومي فعال في كرة القدم، وقد استقبلنا بسببها هدفين في اللقاء، وسنعمل خلال التدريبات على تحسين هذا الجانب».

وزاد: «الوحدة لعب بخطوط متقاربة جداً في الدفاع، ولم ننجح في منح مبخوت المساحة والحرية اللازمة، وفي نهاية المباراة لم نكن موفقين في التمريرات الهجومية الأخيرة».

واختتم: «لن أحمّل اللاعبين المسؤولية لأنهم قدموا كل ما لديهم وهم يستحقون الإشادة على مجهودهم البدني الكبير في هذه الظروف الجوية القاسية، وأنا متفائل لأن الفريق في وضع بدني جيد جداً، كما شاهدنا في المباراة».

موسيماني: حققنا فوزاً مهماً في توقيت جيد

أشاد مدرب الوحدة، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بأداء لاعبيه. وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «الفريقان قدّما مباراة قوية تستحق أن يطلق عليها لقب (ديربي)، حققنا فوزاً مهماً في مباراة كبيرة وفي توقيت جيد، خصوصاً أننا خسرنا في الجولة الأولى أمام البطائح».

• الجزيرة خاض خلال مشاركاته في دوري أدنوك للمحترفين، 346 مباراة، وحقق 199 انتصاراً و68 تعادلاً، وخسر 79 مرة.