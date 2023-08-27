«الدقائق القليلة» تصعّب مهمة مطر للعودة إلى المنتخب

تأمل بعض الأوساط الرياضية مشاهدة قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر، وهو يعود مجدداً إلى صفوف المنتخب، للاستفادة من خبراته الطويلة، لكن الدقائق القليلة التي حظي بها مطر في الموسم الجاري من دوري أدنوك للمحترفين تزيد من صعوبة استدعائه إلى قائمة المنتخب المرتقبة نهاية الشهر الجاري، يضاف إلى هذا عامل السن، حيث بلغ إسماعيل مطر عامه الأربعين.

وكان مدرب المنتخب، البرتغالي بينتو، قال في وقت سابق خلال تصريحات صحافية، إنه لا ينظر إلى أعمار اللاعبين بقدر ما يركز على عطائهم وجاهزيتهم. وفي القائمة الأخيرة للمنتخب خلال معسكر النمسا، استدعى بينتو لاعبين تقدموا في السن، على غرار وليد عباس، والحارس علي خصيف وآخرين.

وأظهر مطر طوال السنوات الماضية على الرغم من التقدم في العمر، أنه قادر على العطاء، لكنه في الموسم الحالي لم يشارك كثيراً مع انطلاق دوري أدنوك للمحترفين. ففي الجولة الأولى أمام البطائح دخل في الدقيقة 89، وفي لقاء الجزيرة أول من أمس تم الدفع به في آخر عشر دقائق. وشارك مطر في الموسم الماضي مع الوحدة في 18 مباراة منها 11 أساسياً، بدقائق لعب بلغت 986 دقيقة.

وأكد الحارس الدولي السابق والمحلل الفني عبدالقادر حسن، تعليقاً على إمكانية وجود إسماعيل مطر مجدداً في المنتخب على الرغم من عامل السن، أنه «ليس هناك خلاف في أن إسماعيل مطر لاعب أسطورة، لكن مدرب المنتخب بحاجة إلى عناصر قادرة على العطاء خلال الفترة المقبلة». وقال عبدالقادر حسن لـ«الإمارات اليوم»، إن عامل السن وقلة المشاركات تصعّب من إمكانية عودة مطر إلى قائمة المنتخب.

يذكر أن المنتخب يستعد لخوض استحقاقات خارجية مهمة في مقدمتها نهائيات كأس آسيا بقطر في يناير المقبل، والدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026، وكأس آسيا 2027، وتنطلق في نوفمبر المقبل.

وينتظر أن يتم الإعلان عن القائمة الجديدة للمنتخب عقب الجولة الأولى لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي استعداداً لخوض معسكر خارجي في أوروبا في الأول من سبتمبر المقبل.

• إسماعيل مطر لم يشارك إلا في دقائق معدودة مع الوحدة خلال مباراتي البطائح والجزيرة.