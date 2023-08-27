النصر يجدد عقد الرعاية مع «الإمارات العقارية»

أعلنت شركة النصر للاستثمار تجديد عقد الرعاية مع شركة الإمارات العقارية لتأجير مبنى النصر سنترال البالغ عدد وحداته السكنية 116 شقة لمدة 6 سنوات، إضافة إلى عقد رعاية للنادي بقيمة 700 ألف درهم. وجرت مراسم التوقيع بحضور منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ونائبه سعد الحمادي، ونورة الجسمي عضو مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، ومحمد اونام فاياليل رئيس المكتب التنفيذي لشركة الإمارات العقارية.

من جانبه أكد منصور الفلاسي سعادته بتجديد الشراكة مع الإمارات العقارية، مشدداً في تصريح صحافي على أن نادي النصر وشركة النصر للاستثمار، يعملان بشكل حثيث على خطة استثمارية راسخة وطويلة الأمد لتعظيم العائد الاستثماري للأصول الموجودة من أراضٍ ومبانٍ في سبيل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال المصادر المالية.