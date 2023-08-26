لابا "يفطر" على مائدة حتا ويضع العين في الصدارة

واصل العين سلسلة انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين وحقق فوزا سهلا على حساب مستضيفه حتا بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

ويدين الزعيم بهذا الانتصار إلى نجمه كودجو لابا، الذي سجل هدفي اللقاء "10 و26"، ليستعيد ذاكرة التهديف بعد أن غاب عن التسجيل في المباراة الأولى ضد بني ياس.

ورفع العين رصيده للنقطة السادسة في الصدارة مؤقتا، في حين بقي حتا بلا أي أهداف.

وضرب العين بقوة مع بداية المباراة، ولم يحتاج لأكثر من 10 دقائق، حتى تقدم له كودجو لابا، بعد تمريرة من زميله اتزيلي، ليضعها سهلة على يسار الحارس.

ولم يكتفى الزعيم بهذا الهدف، بل استمر على محاولاته الهجومية حتى تمكن، كودجو لابا من إضافة الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، مستفيدا من عرضية بندر الاحبابي، ليضعها برأسه قبل المدافع البنيني تميمو وورو، الذي يتحمل مسؤولية هدفي الضيوف "26".

وواصل كودجو لابا تألقه فأضاف هدفه الثالث، من تمريرة ايرك، وتوغل من الدفاع ووضع الكرة في الشباك لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل "43".

ولكن الأحوال تبدت مع بداية الشوط الثاني، وظهر الاعصار بصورة مختلفة عن الشوط الأول، وكان هو الأكثر خطورة، اذ أضاع لاعبه انيس كريمي فرصة سهلة للتسجيل حينما وصلته كرة في مواجهة المرمى ليسدد أعلى العارضة "55"، ثم هدد البديل جابريل سوزا مرمى العين بتسديدة من مكان قريب تألق الحارس، خالد عيسى في ابعادها "75".