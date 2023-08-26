أحمد البلوشي يحرز 3 ميداليات في مونديال رفعات القوة

انتزع لاعب المنتخب أحمد البلوشي، اليوم ثلاثة ميداليات (ذهبية وفضيتين)، ضمن منافسات «الماسترز» لوزن 107 في مونديال دبي لرفعات القوة.

واستطاع أحمد البلوشي في ختام منافسات اليوم الرابع، حصد ذهبية «الماسترز» لفوق 45 عام، بجانب فضية المجموع العام بإجمالي رفعات بلغت 644 كيلوغرام، بعد رفعة أولى بـ 212 كيلوغرام، ورفعة ثانية بـ 215 كيلوغرام، وثالثة وأخيرة بلغت 217 كيلوغرام كانت كفيلة بحصده الميدالية الفضية عن أفضل رفعة لهذا الوزن خلف رباع المنتخب الإيراني صاحب رفعة بلغت 255 كيلوغرام.