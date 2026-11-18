شهدت الساحات الخارجية لفعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، اليوم، استعراضاً حياً لمستقبل التنقل والخدمات اللوجستية في دبي، من خلال مجموعة من التقنيات والمركبات الذكية التي عكست التحولات المتسارعة في استخدام الطائرات المسيّرة والمركبات ذاتية القيادة، وشملت طائرات مخصصة لتوصيل الطلبات إلى المنازل، وأخرى قادرة على نقل شحنات يصل وزنها إلى 200 كيلوغرام، إلى جانب مركبات ذكية للإطفاء ونقل البضائع وسيارات الأجرة ذاتية القيادة لترسم ملامح التنقل المستقبلية لتفادي الازدحام وتحسين حياة السكان.

ولفتت العروض الجوية لطائرات التوصيل أنظار الحضور، بعدما استعرضت شركة «كيتا درون» آلية توصيل الطلبات إلى المنازل باستخدام طائرة مسيّرة تحلّق فوق الموقع المحدد، وتنزل حاوية الطلبات بواسطة رافعة مزودة بخطاف يتحرر آلياً، دون الحاجة إلى هبوط الطائرة على الأرض، في نموذج يستشرف مستقبلاً تصبح فيه عمليات توصيل الطلبات أكثر اعتماداً على التقنيات الجوية الذكية.

صنع في دبي

واستعرضت شركة «عنان»، أول شركة إماراتية متخصصة في تصنيع الطائرات من دون طيار للأغراض المدنية، طائرتها «S700»، المصنّعة في دبي، بنسختيها الكهربائية والهجينة، والقادرة على حمل شحنات يصل وزنها إلى 200 كيلوغرام، مع وزن أقصى عند الإقلاع يبلغ 700 كيلوغرام.

وبحسب البيانات المعروضة للطائرة، تصل سرعتها في نسختها الكهربائية إلى 100 كيلومتر في الساعة، مع زمن طيران يبلغ 15 دقيقة ومدى يصل إلى 25 كيلومتراً، فيما توفر النسخة الهجينة، التي تجمع بين مولد توربيني والبطاريات، زمن طيران يصل إلى 50 دقيقة ومدى يبلغ 100 كيلومتر، مع خزان وقود بسعة 40 لتراً، وبسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وأظهرت البيانات إمكانية تطوير نظام الدفع الهجين مستقبلاً للعمل بالهيدروجين، ضمن توجه يستهدف زيادة زمن الطيران والمدى، وتوسيع خيارات الوقود المستخدمة في تشغيل الطائرة.

طائرات للإطفاء

وفي مجال توظيف الطائرات المسيّرة في عمليات الطوارئ، استعرضت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي مركبة «شاهين»، المزوّدة بطائرة من دون طيار لدعم فرق الإطفاء في التعامل مع حرائق المباني الشاهقة، حيث تستطيع الطائرة التحليق إلى ارتفاع يصل إلى 300 متر، بما يتيح الوصول إلى الطوابق العليا ومساندة جهود مكافحة الحرائق في المواقع التي يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية.

وقدمت شركة «كيتا درون» عرضاً جوياً حياً لطائرة التوصيل «M-Drone 4L»، استعرضت خلاله آلية نقل الطلبات وإنزالها في المواقع المحددة، باستخدام رافعة مزودة بحبل وخطاف آلي لتحرير صندوق الطلبات، دون الحاجة إلى هبوط الطائرة، في مشهد لفت انتباه زوار الفعالية.

توصيل الطلبات جواً.

وقال مدير إدارة تطوير الأعمال في «كيتا درون»، مصطفى بلال، إن الشركة أعلنت، للمرة الأولى في الأسواق العالمية، أحدث فئات طائراتها المسيّرة «V4L»، موضحاً أنها تعتمد آلية جديدة للتوصيل، إذ تحلّق الطائرة فوق منزل العميل، وتنزل صندوق الطلبات بواسطة حبل، ليتمكن العميل من استلامه دون أن تضطر الطائرة إلى الهبوط.

وأضاف لـ "الإمارات اليوم" أن الشركة بدأت عملياتها في دبي ووسعت نطاق خدماتها تدريجياً، لتشمل حالياً أكثر من 3 مناطق في واحة دبي للسيليكون، إلى جانب الوصول إلى مقر الواحة وجامعة روتشستر للتكنولوجيا، مشيراً إلى أن الشركة تستعد للتوسع نحو منطقتي جميرا الأولى والثانية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن طموح الشركة يتمثل في توسيع نطاق خدمات التوصيل بالطائرات المسيّرة لتصل إلى مختلف مناطق دبي، لافتاً إلى أن عملياتها تتم بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، ومن بينهم «دبي سيليكون أواسيس»، بما يضمن توافق عمليات التشغيل مع المتطلبات المعتمدة.

وتشير البيانات الفنية المعروضة لطائرة «M-Drone 4L» إلى أن وزنها يبلغ 12.8 كيلوغراماً، فيما يصل وزنها الأقصى عند الإقلاع إلى 23 كيلوغراماً، مع حمولة تصل إلى 4.5 كيلوغرامات، وسرعة متوسطة تبلغ 12 متراً في الثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 22 متراً في الثانية، فيما يبلغ أقصى مدى لرحلة الاتجاه الواحد 20 كيلومتراً.

وتدعم الطائرة عمليات الطيران الليلي باستخدام تقنية «LiDAR»، كما تتميز بإمكانية التشغيل في درجات حرارة تتراوح بين 20 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية، والاتصال عبر شبكات الجيل الخامس والرابع والواي فاي، مع تصنيف حماية IP55.

مركبات ذاتية القيادة

وامتدت العروض إلى قطاع النقل الذكي، حيث استعرضت شركة «وي رايد» مركبة الأجرة ذاتية القيادة «Robotaxi GXR»، إلى جانب مركبة نقل البضائع «Robovan W5»، المصممة للعمل على طرق المدن، والمزودة بنظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع.

ووفقاً للبيانات التعريفية المعروضة، تبلغ سعة صندوق الشحن في «Robovan W5» نحو 5.5 أمتار مكعبة، وتصل حمولتها القصوى إلى طن واحد، فيما تبلغ سرعتها القصوى في وضع القيادة الذاتية 50 كيلومتراً في الساعة، بما يتيح توظيفها في عمليات نقل البضائع والخدمات اللوجستية داخل المدن.