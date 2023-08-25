الجزيرة يلعب والوحدة يفوز.. و"النيران الصديقة" تسعد "العنابي"

استعاد فريق الوحدة اليوم توازنه في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بفوزه الثمين 2-1 خارج ملعبه على حساب مضيفه الجزيرة في قمة الجولة الثانية. وعوض بذلك الوحدة إخفاقه في الجولة الأولى حين خسر من البطائح 1-2. في المقابل تجمدت نقاط الجزيرة عند 3 نقاط.

وخلال المباراة لم يكن فريق الوحدة الطرف الأفضل لكنه عرف كيف يحصد النقاط الثلاث بفضل الأسلوب الذي لعب به خلال اللقاء بالالتزام الصارم بالجانب الدفاعي خصوصاً عقب تسجيله للهدف الأول ما حرم أصحاب الأرض من الحصول على المساحات وهي الطريقة المتبعة والمبنية على إيصال الكرة للمهاجم علي مبخوت في منطقة الجزاء.

ويعطي الانتصار والحصول على النقاط الثلاث "أصحاب السعادة" جرعة معنوية كبيرة قبل التوقف الدولي، خصوصاً وأن الانتصار جاء على حساب فريق قوي دخل المباراة وهو مرشح فوق العادة لتحقيق الانتصار عطفاً على المستوى الذي أظهره خلال فوزه على النصر في الجولة الماضية.

وسجل الوحدة هدف التقدم عكس مجريات المباراة، وذلك حين خطف هدف التقدم في الدقيقة 16، حينما أرسل أحمد نور الله ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها علاء زهير عالياً فوق الجميع وحولها برأسه في الشباك ولم تفلح محاولات الحارس على خصيف في منعها من الدخول ليشعل مدرجات جماهيره.

وبمثل الضغط الجزراوي الذي انتهى عليها الشوط الأول، جاءت الحصة الثانية بنفس النهج الهجومي لأصحاب الأرض الذي فرض حصاراً على منطقة جزاء الوحدة ووضع لاعبيه تحت الضغط وهو ما تسبب في وقوع المدافع علاء زهير في الممنوع بارتكاب ركلة جزاء سجل منها هداف الجزيرة علي مبخوت هدف التعادل في الدقيقة 57.

وفي خضم الهجمات المتبادلة، وفي الوقت الذي كان فيه أصحاب الأرض الطرف الأفضل في اللقاء استطاع الوحدة أن يسجل الهدف الثاني من جملة رائعة بعد أن وصلت الكرة للاعب لوكاس بيمنتا داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه باتجاه المرمى لتجد قدم لاعب الجزيرة فيرناندو لوكاس الذي سجلها بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66.