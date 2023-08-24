26 لاعبا في قائمة الأبيض الأولمبي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا

يستعد المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم للسفر إلى مدينة داليان الصينية يوم الثلاثاء المقبل لخوض مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة قطر 2024، والتي ستقام للفترة من 6 إلى 12 سبتمبر المقبل ، وتضم المجموعة منتخبات الإمارات والهند والمالديف والصين.

واستدعى الإسباني دينس سيلفا مدرب منتخبنا الأولمبي 26 لاعباً للتواجد في التصفيات وهم : أحمد فوزي ، أحمد محمود ، نواف الحارثي ، راكان وليد ، زايد الزعابي ( الجزيرة ) عيسى خلفان ، محمد عباس ( العين ) خالد توحيد ، حمد فهد ( الشارقة ) وليد راشد ، ياسر حسن ، سلطان عادل ( اتحاد كلباء ) مايد الطنيجي ، عبدالله عباس ، محمد عبدالرحمن ، علي عبدالعزيز ( النصر ) سلطان البدواوي ، حارب عبدالله سهيل ( شباب الأهلي ) عبدالله عبدالعزيز ( عجمان ) عبدالله الحمادي ( الظفرة ) حمد المقبالي ( الفجيرة ) إسماعيل الزعابي ( البطائح ) فهد بدر ( الإمارات ) عبدالعزيز البلوشي ( الوحدة ) حمدان عبدالرحمن ( حتا ) خميس المنصوري ( بني ياس ).

ويستهل منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب الصين يوم 6 سبتمبر ، فيما يواجه في الجولة الثانية منتخب المالديف يوم 9 سبتمبر على أن يواجه منتخب الهند يوم 12 سبتمبر في الجولة الختامية.