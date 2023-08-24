قرعة متوازنة للعين والشارقة بدوري أبطال آسيا

شهدت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والتي سحبت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وقوع ممثلي الكرة الإماراتية في البطولة في مجموعتين في المتناول، ويلعب العين في المجموعة الأولى مع باختاكور (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، وآهال (تركمانستان)، بينما الشارقة

في المجموعة الثانية، مع السد القطري مع ناساف الأوزبكستاني والفيصلي الأردني.

في المقابل وَقَع النصر السعودي، الساعي إلى احراز اللقب الأول في تاريخه بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مجموعة قوية ضمن دوري أبطال آسيا في كرة القدم، مع الدحيل القطري، بيرسيبوليس الإيراني والاستقلال الطاجيكستاني. أما الهلال، أنجح فريق آسيوي بتتويجه أربع مرات آخرها في 2019 و2021 والذي تعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، فوقع في مجموعة رابعة سهلة على الورق، إلى جانب نساجي مازندران الإيراني المشارك للمرة الأولى، مومباي سيتي الهندي ونافباخور الأوزبكستاني.

وسيواجه الاتحاد بطل السعودية حامل لقب البطولة القارية مرتين (2004 و2005)، بقيادة هدافه الجديد الفرنسي كريم بنزيمة، سيباهان الإيراني وصيف 2007، القوة الجوية العراقي بطل كأس الاتحاد الاسيوي ثلاث مرات وايه جي أم كاي الأوزبكستاني في المجموعة الثالثة.

وعزّز "العميد" صفوفه بالفرنسي الآخر لاعب الوسط الدفاعي نغولو كانتي، ولاعبي الوسط البرازيلي فابينيو والبرتغالي جوتا.

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مجموعات غرب آسيا

المجموعة الأولى: العين (الإمارات)، باختاكور (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، آهال (تركمانستان).

المجموعة الثانية: الشارقة (الإمارات)، السد (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيصلي (الأردن).

المجموعة الثالثة: الاتحاد (السعودية)، سيباهان (إيران)، القوّة الجوية (العراق)، ايه جي أم كاي (أوزبكستان)

المجموعة الرابعة: الهلال (السعودية)، نساجي مازندران (إيران)، مومباي سيتي (الهند)، نافباخور (أوزبكستان)

المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الدحيل (قطر)، الاستقلال (طاجيكستان)، النصر (السعودية)