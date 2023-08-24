«مستهدف» يهدي «شادويل» لقب سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس»

انتزع الجواد «مستهدف» بشعار «شادويل»، وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، لقب سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى لمسافة 2100 متر عشبي، وجرى أمس، في الشوط الرابع والرئيس في افتتاح مهرجان «إيبور يورك»، المقام حتى بعد غدٍ على مضمار «يورك» البريطاني العريق.

وتسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، عقب نهاية الشوط الرئيس، جائزة فوز الجواد «مستهدف» في سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس». وأضاف «مستهدف» انتصاره الثاني على التوالي في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً بعد تتويجه يونيو الماضي بلقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» العريق، كما أهدى جواد «شادويل» الفارس المخضرم فرانكي ديتوري الانتصار السادس في مسيرته بلقب «جودمونت إنترناشيونال ستيكس»، وأن يصبح أنجح فارس في تاريخ هذا السباق، بعد أن عادل فرانكي في عام 2007، وعلى صهوة الجواد «أورايزد» الرقم القياسي السابق المسجل باسم الفارس الأسطوري الراحل ليستر بيجوت، وجاء آخرها في نسخة 1992 على متن الجواد «رودريجو دي تريانو».

ونجح الفارس فرانكي ديتوري في قيادة «مستهدف» للقبض على الصدارة مبكراً في سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس»، والحفاظ على وتيرة سريعة كانت كفيلة لجواد «شادويل» في التصدي لمحاولات المنافسين والهيمنة على مجريات السباق، حتى قطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين وست ثوان و40 جزءاً من الثانية، بفارق الطول عن الفرس «نشوى» بشعار المالك الكويتي عماد الصقر، وقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، وليكتفي المرشح الأول المهر الإيرلندي «بادينجتون» بالمركز الثالث بإشراف المدرب الخبير أيدين أوبراين وقيادة الفارس ريان مور.