"يونيك ديكورز" راعياً رسمياً لرابطة المحترفين الإماراتية لـ 3 مواسم

وقعت رابطة المحترفين الإماراتية، وشركة يونيك ديكورز، اتفاقية تصبح بموجبها يونيك ديكور شريكاً رسميًا لمسابقات الرابطة؛ دوري أدنوك للمحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر الإماراتي، لمدة ثلاث سنوات. وتأتي هذه الشراكة مع يونيك ديكورز، ضمن الخطة الإستراتيجية للرابطة 2020-2030، التي تهدف إلى استقطاب شراكات جديدة، ورفع المداخيل، مما يعود بالنفع على الأندية، وكرة القدم بشكل عام.

وعبر وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، عن ترحيبه بانضمام شركة يونيك ديكورز إلى شركاء النجاح في الرابطة، حيث قال: سعيدون جداً بانضمام شركة يونيك ديكورز إلى الكوكبة المميزة من رعاتنا، حيث نتطلع إلى هذه الخطوة بتفاؤل كبير، حيث إن شركة يونيك ديكور تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأثاث، ونتمنى أن تسهم هذه الاتفاقية في تطوير مسابقات المحترفين، وتحقيق الدعم اللازم لها.

بدورها قالت زهرة تيريز دوبرفال، مالك شركة يونيك ديكورز: لمن دواعي سرورنا أن نطلق هذه الشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية، التي تصل بمسابقاتها إلى منازل وقلوب جماهير الأندية المحترفة، التي تعبّر عن تشجيعها بتفان وإخلاص وروح رياضية رائعة، ونتعهد بإحداث ثأثير مستدام في هذا المجال، خصوصا أننا نستثمر في بلد عرفت بأنها المعيار الذهبي، بين دول العالم، في خطتها ورؤيتها الطموحة.