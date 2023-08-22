حفل افتتاح مميز لمونديال رفعات القوة «دبي 2023»

افتتحت مساء أمس، بفندق هيلتون الحبتور سيتي بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2023»، بمشاركة 90 دولة.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، أعقبه طابور عرض الدول المشاركة في البطولة العالمية.

ويُقام الحدث الدولي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

وجسد فيديو «أصحاب الهمم ماضي الحكايات، وفرحة المنصات، هكذا بدأت القصة»، وتطور رياضة «أصحاب الهمم» بالدولة، وتجربة الإمارات الريادية في دعم «أصحاب الهمم» برؤية القيادة الرشيدة.

كما شهد الحفل رفع علم الاتحاد الدولي لرفعات القوة لأصحاب الهمم، وقسم نسخة دبي.

وجسد أوبريت الوعد، وهو عمل مسرحي غنائي من منتسبي نادي دبي لأصحاب الهمم، تطور ونهضة وريادة الإمارات ورسالة من هذه الفئة بأنها تبتكر وتبدع من أجل تحقيق الإنجازات المحلية والعالمية، وتعريف الوفود المشاركة بتراث وثقافة وهوية الإمارات وإرثها الحضاري.

وحضر حفل الافتتاح أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية محمد فاضل الهاملي، ورئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم لرفعات القوة - دبي 2023، ثاني جمعة بالرقاد، ومدير البطولة ماجد العصيمي، والمدير الفني للاتحاد الدولي لرفعات القوة لأصحاب الهمم قادر قمر الزمان.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد في كلمته خلال حفل الافتتاح، أمس «تغمرنا السعادة ونحن نرحب بكم في إمارات المبادرات لنحتفل معاً في دبي أيقونة الرياضة، وواحة الإبداع العالمية بافتتاح مونديال رفعات القوة لأصحاب الهمم حيث تفتح (دانة الدنيا) ذراعيها مجدداً لأبطال العالم من مختلف القارات لتعانق قوة إرادة أصحاب الهمم».

وأضاف: ندعو الأبطال إلى لحظات جديدة ومتجددة شاهدة على الإرادة والتحدي والمثابرة في «مونديال دبي 2023»، وأنتم تبحثون فيه عن المجد الكبير وتقديم صورة مضيئة لإرادة قوية وعزيمة لا تلين، فبالإرادة نصنع المستحيل وبالهمم العالية نصل إلى أعلى القمم، خصوصاً أن دبي عودتنا على التميز والتحدي وتهيئة أجواء مليئة بالحب والتقدير لمشاركتكم، تمنحكم أريحية لتقديم أفضل ما عندكم من مستويات فنية، ونحن نستضيف بطولتي عالم خلال 60 يوماً فقط، بعد نجاح مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة.

وتابع: نستمد النجاح والإلهام من القيادة الرشيدة، لتبقى دولة العز والريادة والإنسانية والتسامح شامخة، والتي تؤمن بقدرات «أصحاب الهمم» ودورهم في كل المجالات والعمل على تطوير قدراتهم، وتوجه بتوفير سبل الارتقاء بمواهبهم الرياضية.

واختتم بالرقاد كلمته بقوله: نتطلع لتقديم نسخة استثنائية في دبي، بكل رسائلها الملهمة، والتي ستجسد إرادة اللاعبين واللاعبات لكي يرى العالم الدور الكبير للرياضة في تمكين فئات المجتمع، وهذا هو الهدف الأسمى من أجل أن يحقق مونديال دبي لرفعات القوة كل الأهداف المرجوة.

ووجه قادر قمر الزمان المدير الفني للاتحاد الدولي لرفعات القوة لأصحاب الهمم في كلمته، الشكر إلى الإمارات ودبي على استضافة هذا الحدث العالمي الذي يجسد مكانتيهما في خريطة «أصحاب الهمم» العالمية.

وقال إن الدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم وتمكين «أصحاب الهمم»، كان له المردود الإيجابي على مسيرة رياضة هذه الفئة على الأصعدة كافة.