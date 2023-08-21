شباب الأهلي يتحدى النصر ورونالدو «آسيوياً»

يحلّ شباب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على النصر السعودي، الساعة 9:20 مساء اليوم على ملعب «الأول بارك»، وذلك في إطار ملحق دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا. ويشارك الفائز من المباراة في دور المجموعات، والمقرر أن يبدأ في سبتمبر ويستمر حتى ديسمبر المقبل، وستُقام قرعته بعد يومين من مباريات الملحق.

وكان شباب الأهلي بلغ الملحق الحاسم من تصفيات أبطال آسيا، بعد فوزه الكبير على الوحدات الأردني (3-0)، في الدور التمهيدي الأول الذي أقيم الثلاثاء الماضي.

ويدخل شباب الأهلي المواجهة وهو في وضع جيد، بعد أن فاز على الوحدات في الأبطال بثلاثية، ثم افتتح دوري أدنوك للمحترفين بثلاثية أخرى على عجمان، رغم أنه خاض اللقاء بـ10 لاعبين. وأظهر شباب الأهلي، شخصية قوية في بداية ظهوره هذا الموسم سواء محلياً أو قارياً، تحت قيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، الذي أقنع الجميع بأسلوبه وفلسفته والتي أسفرت عن تسجيله ستة أهداف في مباراتين دون أن تهتز شباكه.

ويعول «الفرسان» كثيراً على خبرات عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم الحارس المخضرم ماجد ناصر «39»، الذي أبلى بلاء حسناً في المباراتين الماضيين وأعاد إلى الأذهان ذكريات تألقه في خليجي 18، والتي استضافتها أبوظبي في عام 2007، وكان أحد نجوم البطولة.

ولكن تبقى الآمال الأكبر مُعلقة على اللاعبين الأجانب خصوصاً الثنائي، عزيز جانييف، ومؤنس دبور، وماتيوساو، بالإضافة إلى المدافع بلانيتش، فيما من المتوقع استمرار غياب النجم الأرجنتيني كارتابيا لأسباب خاصة. ويسعى شباب الأهلي لاستغلال حالة الضغط التي يعيشها النصر، بعد خسارته مباراتين متتاليتين في الدوري السعودي ضد الاتفاق 1/2، ومن التعاون 2/0.

وعاش النصر حالة من التراجع بعد تتويجه بلقب البطولة العربية على حساب الهلال بفوز بهدفين مقابل هدف، الأمر الذي من شأنه أن يُهدد مستقبل المدرب لويس كاسترو، فتوديع البطولة الآسيوية التي تُعد هدفاً رئيساً للنصر هذا الموسم من شأنه أن يُنهي رحلة البرتغالي بعد أقل من شهرين على توليه المهمة.

وستبقى الآمال مرهونة على النجم البرتغالي رونالدو لمصالحة الجمهور بعد النتائج المتواضعة في الفترة الأخيرة. ويُشارك النصر في ملحق أبطال آسيا بوصفه صاحب المركز الثاني في دوري روشن السعودي الموسم الماضي، فيما تأهلت أندية الهلال والاتحاد بشكل مباشر إلى دور المجموعات، بالإضافة إلى حامل لقب كأس السعودية الفيحاء.

• شباب الأهلي فاز بالنتيجة نفسها (3-0) على الوحدات آسيوياً، وعجمان محلياً، بينما خسر النصر آخر مباراتين في الدوري السعودي.