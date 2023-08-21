"أوبريت الوعد" يفتتح مونديال دبي لرفعات القوة

افتتحت مساء اليوم بفندق هيلتون الحبتور سيتي بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم "دبي 2023"، بمشاركة 90 دولة. وبدأت مراسم حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، أعقبه طابور عرض الدول المشاركة في البطولة العالمية. ويقام الحدث الدولي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

وجسد فيديو "أصحاب الهمم ماضي الحكايات وفرحة المنصات، هكذا بدأت القصة"، تطور رياضة "أصحاب الهمم" بالدولة، وتجربة الإمارات الريادية في دعم "أصحاب الهمم" برؤية قيادتها الرشيدة. كما شهد الحفل رفع علم الاتحاد الدولي لرفعات القوة لأصحاب الهمم، وقسم نسخة دبي. وجسد أوبريت الوعد وهو عمل مسرحي غنائي من منتسبي نادي دبي لأصحاب الهمم تطور ونهضة وريادة الإمارات ورسالة من هذه الفئة بأنها تبتكر وتبدع من أجل تحقيق الإنجازات المحلية والعالمية، وتعريف الوفود المشاركة بتراث وثقافة وهوية الإمارات وإرثها الحضاري.

وحضر حفل الافتتاح أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية محمد فاضل الهاملي، ورئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم لرفعات القوة - دبي 2023، ثاني جمعة بالرقاد،، ومدير البطولة ماجد العصيمي، والمدير الفني للاتحاد الدولي لرفعات القوة لأصحاب الهمم قادر قمر الزمان.