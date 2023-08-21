ألمانيا تهزم اليونان في «الأسبوع الدولي للسلة» بأبوظبي

شهد اليوم الثالث من منافسات كرة السلة العالمية التي تحتضنها أبوظبي في (الاتحاد أرينا) فوز منتخب ألمانيا على نظيره اليونان.

وشهدت المباراة الخامسة من المباريات السبع ضمن الأسبوع الدولي لكرة السلة، تسجيل أسبقية مبكرة للمنتخب الألماني ضد نظيره اليوناني، وذلك بمشاركة باقة من نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بمن فيهم دينيس شرودر ودانيال ثيس وفرانز واجنر وموريتز واجنر.

وانتهت المباراة بنتيجة 84-71 لصالح المنتخب الألماني. ويقدم الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبوظبي لمحة عن الأداء الذي ينتظره المشجعون في بطولة كأس العالم لكرة السلة، والتي تنطلق 25 الجاري، حيث تشارك جميع المنتخبات الستة، وهي منتخبات اليونان وألمانيا والولايات المتحدة ولبنان ومصر والمكسيك، بجميع لاعبيها الأساسين في الفعالية التي تحتضنها العاصمة الإماراتية، قبل أن تتوجه جميع المنتخبات الستة إلى الفلبين وإندونيسيا واليابان الأسبوع المقبل للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم لكرة السلة.