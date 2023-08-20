جامعة الإمارات الأولى على مستوى السيدات في "آسيوية القوة البدنية"

فاز فريق جامعة الإمارات بالمركز الأول في ختام منافسات السيدات، ضمن البطولة الآسيوية للجامعات للقوة البدنية في الشارقة. وجمع الفريق 32 نقطة تلاه فريق جامعة زايد برصيد 25 نقطة ثم فريق جامعة كيرلا الهندية برصيد 24 نقطة.

ورفعت لاعبة جامعة كونرو لاكشمايه الهندية الماس شيخ ساديو افضل رفعة بوزن اجمالي 340 كيلوغرام.

وفي ابرز نتائج اليوم الختامي أحرزت لاعبتا جامعة الشارقة رانيا الجنابي وتبارك مصطفى المركزين الاول والثاني في وزن تحت 76 كيلوغرام وجائت حمدة علي من جامعة الإمارات بالمركز الثالث.

وفازت دانيا المنسي من جامعة الخليج بالمركز الاول لوزن تحت 52كيلوغرام، ولانا عرابي من الجامعة الأمريكية في الشارقة بالمركز الاول لوزن تحت 69 كيلوغرام، وفازت لاعبة جامعة كيرلا ابهيرامي بالمركز الاول بوزن تحت 84 كيلوغرام.