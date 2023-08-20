علي صالح يسعد الوصل بـ «الفوز الأول»

افتتح الوصل موسمه بالفوز على فريق الإمارات بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما أمس في معقل الوصل لحساب الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

ويدين الوصل بهذا الانتصار إلى نجمه، علي صالح والذي سجله في الدقيقة 64، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف.

ودخل (فهود زعبيل) المواجهة بسيطرة واضحة وسط تراجع طوال الوقت من جانب لاعبي الإمارات، الذين اكتفوا بالتواجد في نصف ملعبهم.

وكان الوصل البادئ بإضاعة الفرص بعد أربع دقائق فقط، من محاولة خيمينيز، ولكن حارس «الصقور» كان حاضرا وتصدى للعبة على مرتين.

وسرعان ما تراجع أصحاب الأرض بعد تلك الفرصة، واختفى نجما الفريق، علي صالح وفابيو ليما، لتُصبح مهمة دفاع «الصقور» أكثر سهولة.

وكاد «المُخضرم»، إسماعيل الحمادي أن يقلب الطاولة على الوصل من خلال هجمة مرتدة لكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وتمكن مهاجم الوصل السويسري جيرونيمو بوليت، من تسجيل هدف من تمريرة علي صالح ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وظل أداء الوصل على الوتيرة ذاتها في الشوط الثاني، والذي تحصل في بدايته على ضربة ثابتة من مكان مثالي، سددها ليما في الحائط البشري، وجاء الحل عن طريق علي صالح، مستغلاً تمريرة ليما ليُسدد منها على يسار الحارس وسط غياب من دفاع «الصقور».