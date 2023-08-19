الوصل و«الصقور».. الأنظار على الظهور الأول لإنييستا

تترقب جماهير دوري أدنوك للمحترفين الظهور الأول لنجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق أندريس إنييستا، حين يحل برفقة فريقه الإمارات ضيفاً على الوصل ضمن المرحلة الأولى الساعة السادسة مساء اليوم. وكان نادي الإمارات أبرم صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع إنييستا «39 عاماً» قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري، في واحدة من أهم وأبرز الصفقات التي ظهرت في الانتقالات الصيفية.

وعرف إنييستا في قمة مسيرته مع برشلونة الذي انضم إليه عام 1996 وصعد لفريقه الأول في 2002 وشكّل لاحقاً مع مواطنه تشافي والأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثياً رائعاً قاد الفريق إلى حقبة ذهبية. وفاز إنييستا مع برشلونة بـ32 لقباً أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني تسع مرات. وتوّج مع فيسيل كوبي الياباني بكأس الإمبراطور 2019 والكأس السوبر الياباني في 2020. وصعد «الصقور» الذي تأسس عام 1969 حديثاً إلى الدرجة الأولى، بعدما احتلّ وصافة الموسم الماضي.

وإذا كانت أهمية المباراة من الناحية الجماهيرية تتمركز على الظهور الأول للنجم الإسباني، فإنها تختلف بالنسبة للوصل، الذي يسعى جاهداً لانطلاقة إيجابية تضمن له التنافس مبكراً على بطولة الدوري، وإحراز لقب غائب عنه منذ انطلاق عصر المحترفين في موسم 2008-2009. ويدخل الوصل موسمه الجديد تحت قيادة فنية جديدة للمدرب الصربي ميلويفيتش، الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وستكون تجربة الوصل الأولى للمدرب خارج أوروبا، إذ سبق له العمل في الدوري السويدي، وكانت أبرز تجاربه مع هامربي ومالمو بينما كانت تجربته الأخيرة مع سرفينا الصربي، إذ حقق ستة ألقاب في مسيرته، هي الدوري الصربي ثلاث مرات وكأس صربيا وبطولتي الكأس والسوبر في السويد.