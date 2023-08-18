قائد بني ياس: لم نكن جيدين هجومياً في الشوط الأول أمام العين

أكد قائد فريق بني ياس، فواز عوانة أن "السماوي" لم يكن جيداً في الجانب الهجومي خلال الشوط الأول من اللقاء الذي جمعهم بفريق العين مساء اليوم ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهو الشوط الذي كان "السماوي" قد باغت فيه أصحاب الأرض وسجل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 23 بواسطة اللاعب الفرنسي يوسف نياكيتي لكنه خسر في نهاية المطاف 3-2.

وقال فواز في تصريحات صحافية عقب نهاية المواجهة: "الفريقان قدما مباراة جيدة على الرغم من صعوبة اللعب في درجة رطوبة مرتفعة، ونحن لم نكن جيدين في الشوط الأول على المستوى الهجومي ولكن على الجانب الدفاعي كنا أفضل".

وأضاف: "في الشوط الثاني وتحديداً عقب استقبالنا الهدف الثالث في الدقيقة 64 كان علينا المجازفة بالخروج للهجوم، من الجيد أننا استطعنا أن نقلص الفارق لتصبح النتيجة 2-3 وبعدها سجلنا هدف التعادل تم إلغاؤه بداعي التسلل".