البطائح يحقق مفاجأة من العيار الثقيل أمام الوحدة

قاد لاعب البطائح البديل الفارو دي أوليفيرا فريقه إلى فوز تاريخي على الوحدة بهدفين مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم.

وسجل الفارو هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل" 85" بعدما كانت المباراة تتجه إلى التعادل 1-1 في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري الإماراتي، وخطف البطائح الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل، الأنظار بإلحاقه الخسارة الأولى بالفريق الوحداوي أمام جمهوره في أبوظبي.

ومثلت الخسارة ضربة كبيرة للعنابي ولمدرب الوحدة، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وللجمهور الوحداوي الذي كان يأمل في بداية سعيدة لفريقه في الدوري.

فاجا البطائح الذي بدأ الأفضل والاكثر تركيزا في المباراة، مضيفه الوحدة بتسجيل هدف سريع عن طريق المهاجم الكاميروني اناتولي بيرترند، بعد مرور ست دقائق فقط على بداية المباراة مستغلا خطأ قاتل لدفاع الوحدة قبل أن يعادل الوحدة النتيجة بهدف سجله البرازيلي جواو بيدرو من ركلة جزاء “19" لكن لاعب البطائح البديل ألفارو دي أوليفيرا كان له راي آخر بتسجيله الهدف الثاني الذي انتهت عليه المباراة.