الوصل يوقع اتفاقية رعاية صحية مع مستشفى «تداوي»

وقع نادي الوصل اتفاقية تعاون مع مستشفى التداوي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات متعددة تجمع بين الرياضة والصحة، وذلك في ستاد زعبيل بدبي. وشهد مراسم التوقيع عبدالناصر الشامسي المدير التنفيذي بالإنابة لنادي الوصل، ومروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، إلى جانب حضور مروان صالح الحل مدير المكتب الإعلامي في نادي الوصل، ومجموعة من الأطباء والمتخصصين والكوادر الإدارية. وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وتقديم الدعم والمساندة والرعاية الصحية المثالية من الكوادر الطبية المتخصصة للمستشفى إلى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في النادي.

وأكد عبدالناصر الشامسي في تصريح صحافي أن «الوصل يسعى دوما إلى تنويع وتقوية الروابط مع الشركاء الاستراتيجيين خدمة لهذا الصرح الرياضي الوطني العريق، وأن وجود شريك وطني طبي كمستشفى تداوي معنا خلال الموسم الجديد يمنحنا دفعة مهمة لتعزيز الاستعداد الجيد للموسم، والمحافظة على صحة وسلامة لاعبينا ومنتسبي النادي»، وقدم الشامسي شكره وتقديره إلى ما يقدمه المستشفى من خدمات صحية ولوجستية إلى النادي.

بدوره قال مروان حاجي في تصريح صحافي إن «الوصل هو مؤسسة وطنية رياضية عريقة، تساهم في رعاية واحتضان أبناء وبنات الوطن، ونحن بدورنا كمؤسسة وطنية طبية إماراتية نفخر بتقديم الخدمات الطبية اللازمة إلى لاعبي النادي بمختلف فئاتهم وفرقهم، ونساهم بشكل كبير في رفع المستوى الصحي والتثقيفي لديهم من خلال تفعيل بنود هذه الاتفاقية التي تم توقيعها».

وأضاف مروان حاجي: سعداء بأن نكون جزءً مهما في أي إنجاز رياضي يساهم في تعزيز مكانة نادي الوصل بشكل خاص، ودبي بشكل عام على الخريطة الرياضية المحلية والعالمية.