العين يراهن على الصفقات الجديدة للظفر باللقب الـ 15

لا يستطيع فريق العين الاختباء خلف مصطلح «أحد المرشحين»، بعد الصفقات الضخمة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع أسماء رنانة، والتي تغطي مراكز الضعف بصورة كافية، بهدف استعادة لقب بطولة الدوري الذي فقده الفريق الموسم الماضي لمصلحة شباب الأهلي، وفيما يتوقع أن تشهد حملة البحث عن اللقب منافسة من أكثر من خمسة أندية أخرى، فهل الصفقات الجديدة يمكن أن تقود العين لتحقيق اللقب الـ15؟

دجج «الزعيم» صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، ضمّت كلاً من: صانع الألعاب الباراغوايني أليخاندرو رومير الشهير بـ(كاكو)، والجناح الروماني عمير اتيزلي، والكوري الجنوبي بارك يونغ، الذي يشغل وظيفتي المدافع والمحور، إلى جانب المدافع الدولي خالد العطاس، وكان اللافت أن الصفقات الأربع حصل عليها «الزعيم» عبر كسر عقد اللاعبين مع أنديتهم.

وينهي التعاقد مع لاعب يشغل خانة صانع الألعاب بقيمة الدولي الباراغواياني الصداع، الذي ظل يعاني الفريق منذ رحيل عمر عبدالرحمن (عموري) في 2018، إذ شغل أكثر من لاعب هذه الوظيفة، لكنه لم يغط فراغ رحيل (عموري)، غير أن الوافد الجديد (كاكو) قدم نفسه بشكل جيد خلال فترة الإعداد، وهو ما يمثل أحد أبرز الرهانات في الموسم الجديد.

بدوره، يمنح التعاقد مع اللاعب الروماني عمير اتزيلي الفريق خيارات أوسع في الأسلوب الهجومي، الذي يمكن أن يتبعه المدرب الهولندي ألفريد شرودر، إذ إن اللاعب يشغل بدوره وظيفة الجناح الأيمن والأيسر، كما أنه قادر على أن يكون «مهاجماً وهمياً»، وقد أظهر اللاعب قدرات جيدة في المباريات التحضيرية، وقدم أوراق اعتماده لدخول التشكيلة الأساسية.

ولم تغفل الإدارة العيناوية على الشق الدفاعي، إذ نجحت في الحصول على أحد أفضل مدافعي الدوري خالد العطاس، الذي أثبت قدراته مع بني ياس، وكان سبباً في استدعائه للمنتخب الوطني، كما أن الفريق تعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي بارك يونغ، وتمثل هذه الصفقة إضافة قوية، خصوصاً أن اللاعب قادر على إجادة دور المحور وقلب الدفاع، ما يبدد من مخاوف الجماهير من عدم وجود خيارات أوسع في الدفاع.

وإلى جانب الصفقات الجديدة، فإن الأمل معقود كذلك على قدرات المدرب الجديد شرودر في قيادة قطار «الزعيم» في مسار اللقب، لكن المدرب سيكون مطالباً ليس بتحقيق الانتصارات وحدها، بل أن تكون مقرونة بالأداء، خصوصاً أن جماهير العين معروفة بحبها للتميز، كما أنها لا تصبر على الخسارة كثيراً.

واستطاع «الزعيم» إبرام الصفقات في وقت مبكر من الصيف، وسيكون جاهزاً افتتاح الدوري عندما يستضيف بني ياس يوم غدٍ، وقال المدرب: «إنهم متحمسون لانطلاقة مسابقة الدوري».

وقال في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين: «نحن متحمسون جداً للعب المباراة الأولى في الدوري، وفي اعتقادي أن المنافس جيد وقد شاهدت مباراته أمام الوحدة، وندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة، لكننا مستعدون بعد أن أكملنا برنامج الإعداد، خصوصاً أن المواجهة ستكون بين جماهيرنا وعلى ملعبنا».

وتزداد حالة من اليقين لدى الجماهير في أن «الزعيم» سيكون مختلفاً عن الموسم الماضي الذي خرج منه خالي الوفاض، خصوصاً مع سد النواقص في التشكيلة، كما أن الفريق بات لديه دكة بدلاء قوية تمنح المدرب شرودر خيارات واسعة للاستفادة منها، كما أنه جاهزة لتقديم لاعبين في مستوى الأساسيين نفسه.

هجوم قوي

يتمتع هجوم العين بأربعة لاعبين أصحاب قدرات ومهارة عالية وهم قادرون على التسجيل من أنصاف الفرص، كما أن الخطأ أمامهم سيكون ممنوعاً، ويضم خط الهجوم كلاً من: لابا كودجو وسفيان رحيمي المستمرين من الموسم الماضي، إلى جانب الوافدين الجديدين: عمير اتزيلي وأليخاندرو كاكو.

انسجام الوافدين الجدد

استفاد مدرب العين، الهولندي ألفريد شرودر، من المباراة الودية أمام خورفكان يوم السبت الماضي للاطمئنان على جاهزية الجميع، وأظهرت التشكيلة أن المدرب سيستعين بالرباعي الجديد كأساسيين، خصوصاً بعد الأداء الذي قدموه في فترة المعسكر والوصول إلى مرحلة متقدمة من الانسجام مع بقية اللاعبين.

عيادة طبية بخبرات عالمية

أمّن العين عيادته الطبية بالتعاقد مع الطبيب العالمي المختص في إصابات الملاعب الرياضية، اليوناني نيكولاس تزوروديس، قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي، والذي سبق وأن عمل بنادي العين خلال الفترة من 2011 وحتى 2014، ولدى المدرب خبرة واسعة في التعامل مع إصابات الملاعب ووضع برامج علاجية تساعد في تعافي اللاعبين.

6 نقاط قوة في الموسم الجديد

1- قدرات المهاجم الهداف لابا كودجو بالتسجيل من أنصاف الفرص.

2- مهارة الباراغواياني أليخاندرو «كاكو» في وظيفة صانع الألعاب.

3- الصلابة الدفاعية بالتعاقد مع المحور الكوري الجنوبي بارك يونغ.

4- الخبرة الكبيرة لدى الحارس خالد عيسى وتصحيح أخطاء الموسم الماضي.

5- القدرات الجيدة للمدرب الفريد شرودر وتعدد تكتيكاته.

6- المساندة الجماهيرية المتوقع أن يحظى بها الفريق.

صفقات جديدة

- عمير اتيزلي «جناح+مهاجم».

- خالد العطاس «مدافع».

- الباراغواياني أليخاندرو كاكو «صانع العاب».

- الكوري الجنوبي بارك يونغ «مدافع+محور».

مباريات العين التحضيرية

- العين 10-1 كوتيلاس الإسباني.

- العين 10-0 ديبورتيفو مورسيا الإسباني.

- العين 1-0 راسينغ الإسباني.

- العين 2-0 إنتر سيتي الإسباني.

- العين 3-1 الخالدية البحريني.

- العين 2-0 خورفكان.