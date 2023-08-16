مدرب شباب الأهلي يركز في لقاء عجمان.. ويؤجل الحديث عن "النصر السعودي"

خطف شباب الأهلي، الصربي ماركو نيكوليتش، أنظار المتابعين له في مباراة الوحدات الأردني في الملحق الآسيوي المؤهل لدوري الأبطال، والتي نجح من خلالها في قيادة فريقه نحو بلوغ المرحلة الثانية من المُلحق القاري بفوز كبير وعريض على بطل الأردن بثلاثية نظيفة. ولم يحتاج نيكوليتش لوقت كبير ليتعرف الكثيرون على فلسفته التدريبية، فوضحت بصمته سريعة على "فرسان دبي"، بعلاج مشاكل الفريق الدفاعية، وتحسين المردود الهجومي ببعض الأدوار الخططية المميزة لعدد من اللاعبين، الذين التزموا بتطبيق تعليمات مدربهم في الميدان عند الاستحواذ على الكرة وعند فقدانها، الامر الذي سهل من مهمة شباب الأهلي لحسم نتيجة المباراة لصالحه على الرغم من أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وتجلت عقلية ماركو نيكوليتش، في سعيه الواضح للتسجيل طوال وقت المباراة، فلم يكتفي بهدف واحد في مرمى الوحدات وتراجع للدفاع، ولم يخش ردة فعل لاعبي الفريق الأردني، ولا حماس جماهيرهم، بل ظل على منهجيته الهجومية وعزز تقدم فريقه بهدف ثاني وثالث.

وبدا المدرب الصربي أكثر واقعية خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة حين أكد أنه لن يفكر في مباراة النصر السعودي في المرحلة الثانية من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، قبل أن يتخطى عقبة عجمان الجمعة المقبل في افتتاح دوري أدنوك للمحترفين.

وقال نيكوليتش: "سنستعد للمباراة الافتتاحية في الدوري بصورة طبيعية، مع الوضع في الاعتبار أننا سنواجه منافسا ليس بالسهل، وبعد أن ننتهي من مشاركتنا المحلية سنفتح من جديد الملف الآسيوي، والتحضير لمباراة النصر في الرياض". وأشار بقوله: "نعد جماهيرنا أننا سنقدم أقصى طاقتنا، وسنحاول كسب المباريات التي نلعبها، أود أن أشكر اللاعبين على كل ما قدموه في مباراة الوحدات، لقد سيطرنا على شوطي المباراة وكنا الطرف الأفضل بالرغم من أنه ليس سهلاً أن تخوض مباراة بنفس القوة بعد ثلاثة من أخر مباراة رسمية خاضها الفريق في الدوري". وعن أسباب غياب نجم شباب الأهلي الأرجنتيني كارتابيا، عن مباراة الوحدات ومدى إمكانية مشاركته في لقاء عجمان، قال: كارتابيا، واحد من أفضل لاعبي الدوري، ولكن الفريق لديه منظومة متكاملة، وكرة القدم لعبة جماعية، ولدينا أربعة محترفين أجانب آخرين على مستوى عال".

وتابع:" لوكا لاعب مميز للغاية وبحاجة لبعض الوقت للتجانس مع الفريق، وكذلك عزيز جانييف الذي ظهر بشكل جيد أمام الوحدات، وساهم في تحقيق الفوز، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة، ومؤنس دبور، الذي سجل أولى أهدافه الرسمية مع شباب الأهلي".