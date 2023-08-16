الشامسي: «الأجانب الجدد» سيتفوقون على «الوجوه القديمة»

توقع وكيل اللاعبين وليد الشامسي تفوق الصفقات الجديدة للاعبين الأجانب من خارج الدولة الذين سيلعبون لأول مرة بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم موسم 2023-2024 على صفقات لاعبين أجانب سبق لهم أن لعبوا في الدوري الإماراتي «صفقات إعادة التدوير» خصوصاً على صعيد الأندية الكبيرة، معتبراً أن صفقات أندية العين والوصل وشباب الأهلي من اللاعبين الأجانب تعد الأبرز والأكثر جودة مقارنة بصفقات الأندية الأخرى، مشدداً على أن اللاعبين الذين انتقلوا من أندية محلية إلى أخرى محلية أيضاً الكل يعرف قدراتهم الفنية و لن يصنعوا الفارق الكبير مثل اللاعبين الأجانب الجدد الذي ستكون لهم بصمة قوية.

وقال وليد الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «صفقات نادي العين من اللاعبين الأجانب تعد الأبرز حتى الآن بعدما ضم ثلاثة لاعبين أجانب جدد هم المهاجم أليخاندرو روميرو «كاكو» القادم من باراغواي حتى 2026، وكذلك الكوري الجنوبي بارك يونغ وو قادماً من نادي أولسان هيونداي، واللاعب عمر أتزيلي، فضلاً عن الجناح الفنزويلي يوهان غونزاليز قادماً من نادي زامورا، وأعتقد أن هذا الرباعي المميز سيصنع الفارق في صفوف العين خصوصاً مع وجود كل من هداف الدوري المنصرم لابا كودجو وسفيان رحيمي، إضافة وجود مدرب جديد مخضرم بفريق العين هو الهولندي الفريد شرودر».

وأضاف: «بجانب صفقات العين فإن هناك أندية مثل الوصل الذي تعد صفقاته أيضاً جيدة، إذ ضم كلاً من هاريس سيفيروفيتش ونيكولاس خيمينيز وأليكسيس بيريز ودانيال بيدروزو، وكذلك شباب الأهلي الذي تعاقد مع كل من مؤنس دبور وماتيوس دياز ولوكا، وبالنسبة لبقية الأندية المحلية فقد قامت بمجهودات لدعم صفوفها باللاعبين الأجانب مثل الجزيرة الذي ضم كلاً من كريم رقيق ونيسكيز كيبانو وأليخاندرو بوزيلو وفرناندو، فضلاً عن شاهين فان بوهيمين في فئة اللاعب المقيم، فيما ضم نادي الوحدة أحمد نورالله وكريستيان جوانكا، وتعاقد الوصل أيضاً مع اللاعب الأرجنتيني نيكولاس خمينيز قادماً من بني ياس».

وقال الشامسي«هناك صفقات لاعبين أجانب سبق لهم اللعب في دورينا وانتقلوا إلى أندية أخرى ونعرف إمكاناتهم وقدراتهم الفنية مثل التونسي فراس بالعربي الذي انتقل من عجمان إلى الشارقة والإيراني أحمد نورالله الذي تعاقد معه نادي الوحدة قادماً من نادي شباب الأهلي وكذلك الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب العين السابق الذي تعاقد معه نادي الوحدة قادماً من نادي الشباب السعودي».

وأكمل «سننتظر رؤية الصفقات الجديدة في الدوري، كما ننتظر أيضاً رؤية بصمة المدربين الصرب الذين ارتفع عددهم في الدوري إلى أربعة مدربين بعد تعاقد شباب الأهلي مع المدرب ماركو نيكوليتش والوصل مع ميلوش ميلويفيتش، بجانب وجود غوران توفيغدزيتش مدرباً للنصر، فضلاً عن تعاقد حتا مع زيلكو ماركوف».

وتوقع وليد الشامسي أن يكون الدوري في الموسم الجديد ساخناً، خصوصاً مع وجود صفقات قوية للاعبين الأجانب ومدربين جدد، مؤكداً أنه في ظل جودة اللاعبين الأجانب فإن المنافسة ستكون قوية بين شباب الأهلي حامل اللقب والعين وصيف البطل وكذلك الشارقة والوحدة والجزيرة والوصل.