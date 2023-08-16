الجزيرة يدشن مشواره في البطولة العربية لكرة اليد اليوم

يدشن فريق اليد بنادي الجزيرة في الرابعة من عصر اليوم مشواره في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس، بلقائه الكويت الكويتي في مباراة تجمعهما لحساب المجموعة الأولى في البطولة المقامة في نسختها الـ38 بضيافة مدينة القطيف في السعودية حتى 27 أغسطس الجاري، والمؤهلة إلى «سوبر غلوب - السعودية»، بطولة العالم للأندية ديسمبر 2023.

وينافس الجزيرة على إحدى البطاقتين المؤهلة عن مجموعته إلى الدور نصف النهائي في مجموعة تضم مضر السعودي، والكويت الكويتي، والبنك الأهلي المصري، والحشد العراقي، فيما تضم المجموعة الثانية فرق الهدى السعودي، والزمالك المصري، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

ويتطلع الجزيرة في نسخة 2023 إلى إهداء كرة اليد الإماراتية لقبها الثالث في البطولة، بعد لقبي العين في نسخة 1981، وشباب الأهلي في 1999.