الحمادي: اللعب مع إنييستا سعادة لا توصف

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي الإمارات، إسماعيل الحمادي، أن تعاقد إدارة «الصقور» مع النجم الإسباني اندرياس إنييستا، حقق له أمنية تمناها طوال مسيرته الرياضية، وأن اللعب بجواره سعادة لا توصف بالنسبة له.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «كنت أتمنى أن ألتقي يوماً مع النجم العالمي إنييستا أو أن ألعب أمامه مباراة ودية أو رسمية بقميص المنتخب الوطني، أو بقميص فريقي السابق شباب الأهلي، لكن هذه الأمنية لم تتحقق من قبل، وحالياً التوفيق يحالفني، لأن اللعب إلى جانب إنييستا سعادة لا توصف».

وبسؤال الحمادي عن ماذا سيقدم له إنييستا في الملعب وماذا سيضيف إلى مسيرته الرياضية؟ قال: «كل شيء يتمناه اللاعب سيجده باللعب إلى جانب إنييستا، ونحن على ثقة بأنه سيسهم في رفع قيمة الفريق بكامله، وسيمنح الفريق ثقة كبيرة، ويدفعه لتقديم أفضل مردود».