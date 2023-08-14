ودية خورفكان تطمئن «العيناوية» على جاهزية «الزعيم» لانطلاقة الدوري

طمأن فريق العين لكرة القدم جماهيره بجاهزيته للموسم الجديد الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، إذ يواجه «الزعيم» ضيفه بني ياس في الجولة الأولى لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وخاض العين أول من أمس، آخر مبارياته الودية وكانت أمام خورفكان وانتهت بفوز العين 2- صفر في إطار التحضيرات للموسم، وقد أظهر لاعبو «الزعيم» جاهزيتهم بتقديم أداء مميز في كل الصفوف.

وارتفعت حالة اليقين عند جماهير العين بأن الفريق الذي خرج من الموسم الماضي خالي الوفاض سيكون في الموسم الحالي منافساً على كل الجبهات، بداية من دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، علاوة على دوري أبطال آسيا الذي يعود للظهور فيه بعد فترة من الغياب.

وكان مدرب فريق العين الجديد، الهولندي ألفريد شرودر، قد استفاد من المباراة أمام خورفكان للاطمئنان على جاهزية الجميع، خصوصاً أن اللقاء كان بمثابة بروفة أخيرة قبل استهلالية مشواره في المباريات التنافسية، إذ بدأ المباراة بتشكيلة يتوقع أن يدفع بها في لقاء الجولة الأولى أمام بني ياس.

وقد دفع المدرب بتشكيلة ضمت الحارس خالد عيسى وجاء في الدفاع كل من سعيد جمعة، خالد الهاشمي، كوامي أتون، إيريك جورجونيس، واستعان بلاعبي محور هما بارك يونغ-وو، ويحيى نادر، بينما دفع بالثنائي عمير اتزيلي وسفيان رحيمي في خانة الأجنحة، وكاكو أليخاندرو في وظيفة صانع الألعاب، فيما أسند الهجوم إلى الهداف لابا كودجو.

وأظهرت التشكيلة أن المدرب سيستعين بالرباعي الجديد خالد الهاشمي وبارك يونغ وعمير اتزيلي وكاكو أليخاندر كأساسيين، خصوصاً بعد الأداء الذي قدموه في فترة المعسكر والوصول لمرحلة متقدمة من الانسجام مع بقية اللاعبين.

وعلى الرغم من انتهاء المباراة الودية في مواجهة خورفكان في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إلا أن المدرب شرودر أخضع اللاعبين لمران صباح أمس في الصالة الرياضية بمشاركة جميع اللاعبين.

تدريبات خلف الأبواب المغلقة

من المقرر أن يواصل فريق العين تدريباته اليومية على استاد خليفة بن زايد خلف الأبواب المغلقة، على أن يؤدي مرانه الختامي يوم الخميس على استاد هزاع بن زايد، في وقت سيغيب عن بني ياس كل من المدافع بندر الأحبابي ولاعب المحور أحمد برمان بداعي الإصابة.