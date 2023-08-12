فراس الخصيبي يتنازل عن شارة قيادة «الصقور» لإنييستا

كشف قائد فريق الإمارات لكرة القدم، فراس الخصيبي، أنه سيتنازل عن شارة قيادة «الصقور» وسيسلمها للنجم العالمي الإسباني، إندرياس إنييستا المنتقل قبل أيام إلى الفريق، في صفقة هي الأبرز في الانتقالات الصيفية الحالية لدوري أدنوك للمحترفين. وأكد الخصيبي أنه سيقوم بهذا الأمر تكريماً لإنييستا ومسيرته العالمية المميزة، وسجله التاريخي السابق مع برشلونة الفائز معه بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، والعديد من الألقاب من بينها الدوري الإسباني في مناسبات كثيرة، وكذلك فوزه بكأس العالم 2010 مع إسبانيا، حيث كان هو صاحب هدف الفوز في المباراة النهائية على هولندا، وأهدى بلده لقبه العالمي الوحيد.

وقال فراس الخصيبي لـ«الإمارات اليوم»: «التقيت إنييستا بعد المؤتمر الصحافي الرسمي لتقديمه لوسائل الإعلام، ووجدت لديه رغبة كبيرة وحماساً للتدريبات، ونحن متحمسون أكثر من ذلك، وبدورنا كلاعبين سنعمل مع الكابتن إنييستا بأفضل ما يمكن، للاستفادة من خبرته الكروية وهدوئه المميز في الملعب، وبالتأكيد ستكون الأيام المقبلة مفعمة بالنجاح والتألق الكرويين». وأضاف: «إنييستا أدخل إلى بيوتنا سعادة كروية عندما كنا نتابعه عبر شاشات التلفاز مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، لذلك فنحن محظوظون بأن يكون معنا في الفريق، وكل الشكر لإدارة النادي على هذا الاستقطاب المميز، ومن المؤكد أن طموح الفريق سيتغير نحو الأفضل». وتابع الخصيبي: «سنتعلم من إنييستا الكثير من خبرته وأسلوب تعامله مع الظروف الصعبة، وكيفية مواجهة التحديات التي تصادفنا خلال التدريبات والمباريات، خصوصاً التعامل مع الضغط النفسي للمباريات خلال المنافسات». وأكد أن النجم الإسباني يمتلك خبرة كبيرة ستنعكس إيجاباً على الفريق بشكل كامل. وأضاف الخصيبي: «شاهدناه في اليوم الأول الذي شارك معنا في التدريبات، وكيف كان يبدو قائداً، على الرغم من أنها أول حصة تدريبية له، كان هادئاً في كل شيء على الرغم من الزخم الإعلامي والجماهيري الكبير الذي رافق وجوده».

■ فراس الخصيبي: «سنعمل مع إنييستا للاستفادة من خبرته الكروية وهدوئه المميز في الملعب».