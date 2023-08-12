عائلة

لفت لاعب شباب الأهلي، كارتابيا، الأنظار إليه بشدة خلال حفل جوائز رابطة المحترفين أول من أمس، من خلال حضور أفراد عائلته، إذ ظل ابنه الأكبر بجواره أغلب الوقت، خلال اللقاءات التي أجرتها معه القنوات المحلية بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب أجنبي.

انتظار

أجّل لاعب بارز في أحد أندية المحترفين الرد على عرضين تلقاهما في الساعات الماضية، انتظاراً لتحديد موقف إدارة ناديه الحالي، والتي طلبت منه الانتظار 48 ساعة لحسم قرارها النهائي بالبقاء أو الرحيل إلى نادٍ آخر.

قرار

فوجئ لاعب مقيم بقرار إدارة ناديه التخلي عنه، وأبدى استغرابه الشديد من الأمر، مشيراً إلى أنه لا يرى أي أسباب فنية تبرر هذا الأمر.

فرصة

أبدى إداري في أحد أندية الدرجة الأولى غضبه من تأخر إدارة ناديه في مفاتحة لاعب مقيم، قبل أن ينتقل إلى نادٍ آخر، مشيراً إلى أن ذلك أضاع فرصة ثمينة على ناديه.

تعتيم

عاتبت إدارة نادٍ في دوري الدرجة الأولى أحد إدارييها، بسبب كشفه تفاصيل خاصة بالمعسكر الخارجي للفريق لوسائل الإعلام، وذلك بدعوى أنها ترغب في التعتيم على أخبار الفريق.

راتب

كشف وكيل لاعب أجنبي يلعب ضمن فئة المقيم في أحد أندية المحترفين، أن اللاعب طلب منه التوسط له مع إدارة النادي لزيادة راتبه، بعد أن جدد عقده أخيراً.

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