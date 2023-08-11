«أبوظبي للزوارق السريعة» عينه على لقب بطولة العالم لـ«الفورمولا 2»

يدخل فريق أبوظبي للزوارق السريعة اليوم تحدي المشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق «فورمولا-2» بمدينة كالبيديا في ليتوانيا، فيما تختتم فعاليات هذه الجولة بالسباق الرئيس بعد غد. ويتطلع فريق أبوظبي الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات سابقة إلى المنافسة القوية على لقب البطولة منذ الجولة الافتتاحية، التي تشهد مشاركة 20 زورقاً. وتجرى اليوم عمليات الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، ثم يقام سباق أفضل زمن غداً، فيما يشهد الأحد السباق الرئيس.

وأعلن الإيطالي جيدو كابليني، مدرب فريق أبوظبي، الخطة الفنية للفريق في هذه الجولة، بمشاركة راشد القمزي على زورق جديد، فيما يخوض منصور المنصوري السباق بزورق القمزي. وأكد كابليني في تصريح صحافي أن هدف المشاركة الأساسي في البطولة هذا الموسم هو المنافسة على اللقب، حيث يعتمد الفريق كثيراً على خبرة القمزي، خصوصاً أنه حقق اللقب ثلاث مرات سابقاً، إضافة إلى مستوى وموهبة المنصوري، الذي قدم موسماً استثنائياً العام الماضي، ونافس بقوة على لقب البطولة، لكن زورقه تعرض لبعض الأعطال.