يوسف البطران: التعاقد مع إنييستا رفع سقف الطموح لنادي الإمارات

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف البطران أن الحالة المعنوية لجميع أفراد نادي الإمارات، ومنهم لاعبو الفريق الأول ارتفعت بشكل كبير عند سماعهم بخبر تعاقد النادي مع نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق أندرياس إنييستا. وقال إن ذلك أسهم في «رفع سقف الطموح لدى النادي في الموسم المقبل». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: الكل يدرك أهمية التعاقد مع لاعب كبير بحجم ومكانة إنييستا، لاعب كبير بمستويات فنية وذهنية عالية، ويمكنه أن يعطي للفريق إضافة فنية ونحن في نادي الإمارات ننظر إلى أبعد من المستوى الفني بالاستفادة من خبرة اللاعب في مختلف الجوانب، وقد أبدى إنييستا استعداده في ذلك.

وتابع: هدفنا أن يبتعد الفريق عن المراكز الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين، وأن نكون في مركز طيب بشكل مبكر ونتطلع لمشاهدة الجمهور في مدرجات النادي لمساندة الفريق والاستمتاع بأداء إنييستا والفريق بشكل كامل.

أيضاً شدد البطران على أن «المدرب محمد جلبوت من المدربين الأكفاء ويستحق أن يكون ضمن فريقه أحد أفضل اللاعبين في العالم مثل إنييستا ونحن أصلاً جددنا التعاقد معه لكونه يمتلك رؤية فنية وطموحة قادرة على تحقيق النجاح، وسنواصل تقديم الدعم الكامل في كل الجوانب وبما يسهم بتحقيق طموحات النادي وجمهوره».

قال من جانبه مدرب فريق الإمارات، محمد جلبوت إن التعاقد مع إنييستا صفقة فنية مميزة لما يتمتع به من إمكانات يمكنها أن تساعد الفريق على تحقيق الإنجازات وإن نجاح الفريق بتواجد إنييستا مرهون بالأداء الجماعي وتوظيف خبرات اللاعب الدولي لخدمة الفريق. وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «إنييستا لاعب يمتلك حس القيادة داخل وخارج الملعب ما سيسهم بتطبيق خطط الجهاز الفني بشكل يتناسب وإمكانات الفريق وتوجيهاتنا».

• مدرب «الصقور» جلبوت سعيد بانضمام النجم إنييستا إلى فريقه.