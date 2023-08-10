اعتماد تعديلات جدول مواعيد وإجراءات "الجمعية العمومية الانتخابية"

عقدت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات اليوم اجتماعها برئاسة مايد محمد المراشدة، وبحضور طارق عبدالرحمن آل صالح وسالم عبدالله الحمادي، عضوا اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة. وناقشت اللجنة الطعن المقدم من مرشح نادي الوحدة على قرار لجنة الانتخابات، وقررت رفضه لعدم استيفائه للمستندات المطلوبة لشروط العضوية ضمن المهلة المحددة.

وعلى صعيد آخر، عقدت لجنة الانتخابات اجتماعها اليوم برئاسة محمد راشد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، عبدالرحمن محمد العامري، وحمد خميس حمد البدواوي، ومُنى خليفة الشامسي، أعضاء اللجنة ومحمد هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، حيث اعتمدت تعديلات جدول مواعيد وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية، وذلك لعدم اكتمال الحد الأدنى من مرشحي الأندية المحترفة، مايستدعي ضرورة تعديل جدول المواعيد الخاص بالعملية الانتخابية وإعادة فتح باب الترشيح لمرشحي الأندية المحترفة.