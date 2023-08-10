منتخب «رفعات القوة» يختتم معسكره في تركيا

اختتم منتخب الإمارات لرفعات القوة استعداداته في تركيا للمشاركة في بطولة العالم لأصحاب الهمم، التي تستضيفها دبي من 21 إلى 30 الجاري، بمشاركة 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة.

وأكد عبدالله حسن المشرف الإداري على إعداد المنتخب مشاركة 12 لاعباً في البطولة في أوزان 55 كيلوغراماً، و67 كيلوغراماً، و88 كيلوغراماً، و97 كيلوغراماً و100 كيلوغرام، و107 كيلوغرامات، والوزن المفتوح. وأوضح أن معسكر الإعداد في تركيا كان المحطة الثانية والأخيرة في استعدادات الفريق للبطولة، معرباً عن تطلعاته لإظهار المستوى الفني اللائق من أبطال المنتخب، وتحقيق أرقام شخصية، بالإضافة للمنافسة المتوقعة في وزن 97 كيلوغراماً.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التدريبات الفنية والبدنية مع اقتراب البطولة، بالرغبة الكبيرة من جانب اللاعبين في تحقيق نتائج جيدة، مثلما كان الحال في مشاركاتهم الدولية السابقة.