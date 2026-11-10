كيف توفر الصين الطعام لـ 1.4 مليار إنسان؟

تخوض الصين معركة اقتصادية وإستراتيجية واسعة لتأمين الغذاء لأكثر من 1.4 مليار نسمة، يحتاجون إلى نحو أربع مليارات وجبة يومياً، في ظل محدودية الأراضي الزراعية وتزايد الطلب على اللحوم والأعلاف، مما دفع بكين إلى توسيع استثماراتها الزراعية واللوجستية خارج حدودها.

وأصبح الأمن الغذائي قضية مرتبطة بالأمن القومي الصيني بعد المجاعة التي شهدتها الصين بين عامي 1959 و1961، وأودت بحياة 30 مليون شخص وفق بعض التقديرات.

وتواجه الصين معادلة معقدة، إذ تمتلك مساحة جغرافية تبلغ 9.6 ملايين كيلومتر مربع، لكن الجبال والصحاري وندرة المياه تحد من الأراضي القابلة للزراعة، في حين يضغط التوسع العمراني وتدهور التربة على المناطق الزراعية المنتجة.

وجعلت الصين الاكتفاء الذاتي من الحبوب الأساسية خصوصاً الأرز والقمح والذرة أولوية وطنية، لتتمكن من إنتاج نحو 715 مليون طن من الحبوب عام 2025، وتستهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى 725 مليون طن بحلول 2030.

لكن ارتفاع الإنتاج المحلي لم يُنه التحديات، إذ أدى توسع الطبقة الوسطى، التي ارتفعت نسبتها من 3% عام 2000 إلى نحو 51% عام 2018، إلى تغيير الأنماط الاستهلاكية وزيادة الطلب على اللحوم. وارتفع نصيب الفرد من اللحوم المتاحة للاستهلاك من 45 كيلوغراماً سنوياً عام 2002 إلى نحو 70 كيلوغراماً عام 2022، مما ضاعف الحاجة إلى الأعلاف، وفي مقدمتها فول الصويا.

وفي عام 2025، أنتجت الصين نحو 20.9 مليون طن من فول الصويا، مقابل واردات قياسية بلغت 111.8 مليون طن، أي أكثر من خمسة أضعاف إنتاجها المحلي، كان 71% منها من البرازيل.

ولم تكتف الصين بشراء المحاصيل، بل اتجهت إلى الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لنقلها، بما يشمل الموانئ والسكك الحديدية وسلاسل الإمداد، لضمان توفرها بصورة مستمرة على مدار العام.